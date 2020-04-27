Курс маната по отношению к мировым валютам на 27 апреля

Финансы 27 апреля 2020 12:04 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 27 апреля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8432 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

27.04.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8432

1 австралийский доллар

1 AUD

1.0965

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0256

1 белорусский рубль

1 BYN

0.692

1 бразильский реал

1 BRL

0.3043

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.0897

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1383

1 чешская крона

1 CZK

0.0678

100 чилийских песо

100 CLP

0.1979

1 китайский юань

1 CNY

0.2402

1 датская крона

1 DKK

0.2471

1 грузинский лари

1 GEL

0.5287

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2194

1 индийская рупия

1 INR

0.0223

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1138

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.011

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1699

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7483

1 израильский шекель

1 ILS

0.4825

1 канадский доллар

1 CAD

1.2092

1 кувейтский динар

1 KWD

5.4704

1 казахский тенге

1 KZT

0.0039

1 киргизский сом

1 KGS

0.0211

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3902

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0683

1 молдавская лея

1 MDL

0.0929

1 египетский фунт

1 EGP

0.1077

1 норвежская крона

1 NOK

0.1603

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0168

1 польский злотый

1 PLN

0.4067

1 российский рубль

1 RUB

0.0228

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.1967

1 саудовский риал

1 SAR

0.4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3115

1 турецкая лира

1 TRY

0.2438

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0.166

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0627

100 японских иен

100 JPY

1.5853

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0306
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов
Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов
Для туриндустрии Азербайджана разработана новая программа
Для туриндустрии Азербайджана разработана новая программа
Больше всего визитов в Грузию было осуществлено из Азербайджана
Больше всего визитов в Грузию было осуществлено из Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
В январе-марте Туркменистан значительно увеличил импорт бобовых и зерновых из Турции Турция 12:36
В первом квартале Грузия сократила импорт ювелирных изделий из Турции Турция 12:34
Нураддин Мехтиханлы и Айбениз Гашимова объединились (ВИДЕО) Культура 12:34
Uzbekistan Railways запустила скоростной грузовой поезд в Афганистан Транспорт 12:34
Совокупный уставный капитал ведущих страховых компаний Азербайджана составляет около 200 млн манатов Экономика 12:32
Гран-при Франции "Формулы-1" отменен Европа 12:29
В Турции продолжается строительство 180-километровой железной дороги Турция 12:23
В январе-марте Китай сократил импорт химпродукции из Турции Турция 12:18
МВФ обнородовал прогнозы по нефтяному сектору Азербайджана Энергетика 12:16
В Азербайджане объявлен победитель конкурса EY İlin iş adamı™ (ФОТО) Экономика 12:12
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом Россия 12:08
Азербайджан располагает всеми возможностями для достойного отражения негативных тенденций - председатель AMFA Экономика 12:08
Azexport о нынешней экспортной деятельности Азербайджана Бизнес 12:06
Курс маната по отношению к мировым валютам на 27 апреля Финансы 12:04
В Центральном таможенном госпитале запущена в эксплуатацию передовая ПЦР-лаборатория Общество 12:02
Минтранспорта Азербайджана об изменении таможенных пошлин на импорт в 2020 году Экономика 11:57
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 11:56
В Азербайджане пройдут онлайн-собеседования в связи с приемом на работу учителей Общество 11:54
Банк Республика 75% выданных кредитов направил в реальный сектор Общество 11:53
Обнародована статистика по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в Казахстане Бизнес 11:46
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба» Политика 11:46
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» Политика 11:42
В январе-марте Узбекистан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:40
В январе-марте Турция увеличила экспорт электротоваров в США Турция 11:29
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20-24 апреля Энергетика 11:26
Обнародовано количество сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана Бизнес 11:24
Из Черногории через порты Турции в январе-марте 2020 года было перевезено свыше 30 тыс. тонн грузов Турция 11:21
"Гайнана" и народные инструменты в новом онлайн-проекте (ВИДЕО) Культура 11:16
На поддержку социальной сферы в Узбекистане выделены более $14 млн Финансы 11:14
В Чехии зафиксировали наименьшее число заразившихся коронавирусом за полтора месяца Европа 11:03
Эльмар Гасымов: "Летние школы должны проводиться за счет университетов в этом году" Общество 10:59
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1808 Армения 10:56
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:53
В Казахстане продлен срок действия режима ЧП Казахстан 10:51
В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом Общество 10:50
Kapital Bank поддержал очередную благотворительную акцию Экономика 10:47
Власти Эквадора объявили об ослаблении карантина в связи с коронавирусом Другие страны 10:29
В I квартале 2020 года Россия увеличила импорт мебели из Турции Турция 10:29
В Центральном таможенном госпитале в Азербайджане запущена в эксплуатацию передовая ПЦР-лаборатория Общество 10:27
В первом квартале 2020 года Казахстан значительно сократил импорт автомобилей из Турции Турция 10:26
В Австралии за сутки выявили наименьшее с 6 марта число заразившихся коронавирусом Другие страны 10:25
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции Турция 10:24
Обнародованы объемы перевалки грузов через стамбульский порт Амбарлы Турция 10:17
Российское издание об эффективности борьбы с коронавирусом в Азербайджане Политика 10:16
Узбекистан увеличивает импорт товаров оборонной промышленности из Турции Турция 10:15
Лидер узбекского автопрома рассказал о своей деятельности в стране Транспорт 10:11
Граждане Грузии вернутся на родину из Минска тремя спецрейсами Транспорт 10:10
В Азербайджане завершен прием обращений по выдаче единовременных выплат Общество 10:06
В Анкаре произошло землетрясение В мире 09:57
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:53
ВС Армении продолжают пулеметный обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 887 Узбекистан 09:39
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги по техобслуживанию оборудования Тендеры 09:29
Меланья Трамп отмечает юбилей США 09:03
Азербайджан расширяет сотрудничество в сфере трансграничных грузоперевозок Транспорт 08:57
Власти Гватемалы на неделю продлили действие комендантского часа Другие страны 08:57
Южная Корея приступила к подготовке строительства железнодорожной ветки к границе с КНДР Другие страны 08:45
Власти Чили обвинили президента Аргентины во вмешательстве во внутренние дела страны Другие страны 08:32
Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии США 08:23
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины Другие страны 08:10
США задумали новый ход с целью сохранить оружейное эмбарго против Ирана США 07:56
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7% Экономика 07:35
Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов Транспорт 07:20
Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок Финансы 07:13
Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов ИКТ 07:03
Cаудовская коалиция призвала йеменских сепаратистов отменить режим самоуправления Арабские страны 06:47
Жителю Сингапура грозит до трех лет тюрьмы за слухи о пандемии Другие страны 06:40
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса Бизнес 06:28
"Наполи" отказался от приобретения футболиста "Барселоны" Умтити из-за его цены Спорт 06:13
Цена нефти Brent упала до $20,76 Энергетика 05:59
Жители столицы Колумбии обвинили мэра в нарушении карантина Другие страны 05:39
На юго-западе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 05:20
В Китае число больных с коронавирусом сократилось до 723 Другие страны 05:07
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 18 тыс. га Россия 04:48
Советник президента КНДР заявил, что Ким Чен Ын здоров Другие страны 04:27
Мэр столицы Аргентины решил сохранить запрет на прогулки, разрешенные президентом Другие страны 04:11
Aмериканская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Энергетика 03:55
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США США 03:42
Правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии Финансы 03:32
Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса США 03:05
Трамп раскритиковал публикацию The New York Times о своих привычках на работе США 02:43
СМИ КНДР сообщили о работе Ким Чен Ына с документами Другие страны 02:26
США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей Энергетика 02:05
В США заявили о необходимости прорыва для быстрого тестирования большого числа людей США 01:45
Google запустил дудл-марафон для скучающих в самоизоляции США 01:32
Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро Спорт 01:15
Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан Политика 01:02
Умер фотограф Леонид Лубяницкий США 00:48
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 2717 Казахстан 00:35
Плавучий госпиталь в Нью-Йорке выписал последних пациентов и готовится к отплытию США 00:27
"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти Спорт 00:11
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая Арабские страны 00:05
Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года США 26 апреля 23:55
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая Европа 26 апреля 23:41
В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом Россия 26 апреля 23:35
Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ США 26 апреля 23:22
Embraer корректирует производство после разрыва сделки с Boeing Транспорт 26 апреля 23:10
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 26 апреля 23:00
США дополнили список вероятных симптомов коронавируса США 26 апреля 22:56
МИД ФРГ выделит €300 млн в целях гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии Финансы 26 апреля 22:41
Все новости