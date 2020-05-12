Центробанк Азербайджана привлек банковские средства

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 250 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос на 2,6 процента, достигнув 256,5 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента. Срок размещения средств – 13 дней.

Срок оплаты: 15 мая 2020 года.

К проведению депозитных аукционов ЦБА приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион – это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 12 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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