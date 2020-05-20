Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Всемирный банк предсказывает, что около 60 миллионов человек по всему миру из-за пандемии нового коронавируса могут оказаться в крайней бедности. Об этом заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс во время телеконференции, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", — заявил он.

По его мнению, Всемирный банк старается не остаться в стороне в этой ситуации: организация выдает кредиты в 100 странах из-за ситуации с COVID.

Он напомнил, что ВБ обязался выдать кредитов на сумму в $160 млн до середины следующего 2021 года.

Малпасс отметил, что усилия Всемирного банка не являются в этой ситуации достаточными. Он призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "большой двадцатки" (G20), которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.