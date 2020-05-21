Названы основные направления Стратегии странового партнерства АБР по Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Бизнес-план страновых операций Азиатского банка развития (АБР) на 2020-2022 годы согласуется со Стратегией странового партнерства (ССП) на 2019-2023 годы для Азербайджана, сообщили Trend в АБР.

Стратегия стремится поддерживать диверсифицированный и инклюзивный рост в Азербайджане путем реализации трех стратегических направлений: стимулирование развития частного и повышения эффективности государственного сектора, а также улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

Стратегия на 2019-2023 годы также соответствует большой стратегии АБР на период до 2030 года.

Направление повышения эффективности государственного сектора ориентировано на укрепление системы управления и институционального потенциала, в то время как вектор улучшения инфраструктуры сосредоточен на повышении уровня жизни в городах, содействии региональному сотрудничеству и интеграции.

В банке отмечают, что Бизнес-план тесно увязан со стратегической дорожной картой по перспективам национальной экономики, утвержденной в декабре 2016 года и направленной на активизацию усилий по диверсификации национальной экономики и стимулированию устойчивого ненефтяного экономического роста.

ССП ориентирована на спрос и предусматривает гибкий и адаптивный подход к изменяющимся обстоятельствам, основанный на широком спектре инструментов и методов АБР. Другими словами, поскольку как государственный, так и частный секторы все еще консолидируются после экономического спада 2015-2017 годов, последовавшего за шоком цен на нефть в 2014 году, участие Банка в первые годы работы Стратегии будет сосредоточено на поддержке правительства посредством проведения операций на основе политической, аналитической и консультативной помощи (в том числе для подготовки проектов), а также технической помощи в укреплении потенциала соответствующих государственных учреждений и частного сектора. Это заложит основу для выборочного кредитования проектов в более поздние годы существования ССП в случае, если жесткая позиция государственных заимствований ослабнет и профиль частного сектора улучшится.

В зависимости от рыночных условий и возможностей операции частного сектора АБР будут направлены на поддержку через соответствующих финансовых посредников-микропредпринимателей, а также малых и средних предприятий, особенно тех, которые вовлечены в нециклические секторы и другие недостаточно обслуживаемые клиентские сегменты.

АБР также может напрямую взаимодействовать с соответствующими малыми и средними предприятиями и государственными предприятиями для привлечения частного капитала, и в рамках своей программы финансирования несуверенной торговли будет стремиться предоставлять гарантии и кредиты местным банкам, стремясь ликвидировать рыночные разрывы и способствовать развитию ненефтяной торговли. В области инфраструктуры и при наличии реальных возможностей АБР может поддерживать проекты государственно–частного партнерства посредством долевого или долгового финансирования, отметили в банке.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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