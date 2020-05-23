Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

Финансы 23 мая 2020 19:25 (UTC+04:00)
Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось примерно на $255 млрд долларов за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. Такие оценки опубликовал в субботу журнал Forbes, передфает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период был для Марка Цукерберга. Его состояние выросло на $31 млрд, до $86,5 млрд. Главной причиной этого является значительное повышение курса акций возглавляемой им компании Facebook. Цукерберг поднялся на четвертое место в составленном Forbes списке богатейших людей мира. В апреле он занимал седьмую позицию.

Глава корпорации Amazon Джефф Безос заработал за последние два месяца $29,9 млрд благодаря росту стоимости акций. Его суммарное состояние увеличилось до $146,9 млрд. Он по-прежнему является самым богатым человеком мира.

Состояние Билла Гейтса, который является одним из основателей корпорации Microsoft, выросло на $11,9 млрд, до $106,5 млрд. Суммарная стоимость активов генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно увеличилась на $12,8 млрд, до $94,1 млрд, а главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - на $6 млрд, до $69,2 млрд.

Кроме того, состояние одного из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло на $10,4 млрд, до $66,4 млрд, бывшего руководителя Microsoft Стива Балмера - на $14 млрд, до $65,4 млрд, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $14,2 млрд, до $63,6 млрд. Суммарная стоимость активов другого основателя Google Сергея Брина увеличилась на $13,7 млрд, до $61,3 млрд, а владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги - на $5,2 млрд, до $60,5 млрд.

Активы на $1,5 трлн
Как отмечает издание, все 25 миллиардеров, которые были включены в список, по итогам отчетного периода зафиксировали прибыль. Общая стоимость их активов достигла почти $1,5 трлн. Специалисты Forbes проводят свои оценки главным образом на основе информации об изменениях стоимости акций.

Сотрудники журнала констатировали, что доходы населения в условиях пандемии в целом сократились. К примеру, в США с середины марта за пособиями по безработице обратились 39 млн человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, около 330 тыс. умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране
В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19
В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19
Правительство Грузии отменило режим ЧП
Правительство Грузии отменило режим ЧП
Loading Bars
Лента новостей
Токио обновил рекорд по минимуму новых заражений коронавирусом Другие страны 20:02
Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд Финансы 19:25
Чемпион мира по футболу Гётце покинет дортмундскую "Боруссию" после окончания сезона Спорт 19:06
Между Эрдоганом и Трампом сосотоялся телефонный разговор Турция 18:50
Ученые заявили, что пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов Другие страны 18:32
Правительство разрешило возобновить чемпионат Испании Спорт 18:06
В праздничные дни ПО "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме Общество 17:30
Азербайджанские звезды представили проект "Стихофаны", призвав соблюдать карантин (ВИДЕО) Культура 17:16
В Азербайджане скорость порывистого ветра местами достигает 32 м/с Общество 16:27
ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана Бизнес 16:26
Азербайджанская IT-компания о производстве дезинфицирующего аппарата ИКТ 15:59
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб Общество 15:53
Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать - народный артист Рафиг Азимов Социум 15:52
Массовые празднования лишь увеличат число инфицированных коронавирусом – Муса Гулиев Общество 15:47
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 25 мая Общество 15:35
Министерство экономики Азербайджана обращается к налогоплательщикам в связи с финансовой поддержкой Бизнес 15:33
Производство легковых автомобилей в Азербайджане значительно увеличилось Бизнес 15:28
По инициативе Фахрии Халафовой прошла акция "Дети-детям" в честь праздника Рамазан Социум 15:20
Узбекско-корейское СП закупает масляные фильтры путем тендера Тендеры 15:19
Азербайджанское бюро по туризму: После открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам Туризм 15:13
Центробанк Азербайджана должен вести диалог со всеми участниками страхового рынка - эксперт Экономика 15:02
Четыре страны ЕС выдвинули альтернативу плану восстановления экономики ФРГ и Франции Европа 14:53
Экосистема стартап-проектов в Азербайджане успешно развивается ИКТ 14:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 25 мая Общество 14:39
В Азербайджане выросло производство кисломолочной продукции Бизнес 14:36
Система учета коэффициентов в рамках ОСАГО нуждается в реформировании - Азер Алиев Экономика 14:34
Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно - народный артист Ильхам Намиг Кямал Социум 14:32
В Баку проводится мониторинг объектов предпринимательства в связи с режимом карантина Бизнес 14:31
Из Узбекистана в Таджикистан с начала года поступила гуманитарная помощь на 2,5 миллиона долларов Узбекистан 14:27
В Иране коронавирусом были инфицированы еще 1 869 человек Общество 14:26
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 14:15
Госконцерн Туркменистана объявляет тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 14:15
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране Грузия 14:09
Азербайджан наращивает производство альтернативной энергии Энергетика 14:01
Завтра вечером в Баку прогнозируются дождь и сильный ветер Общество 13:56
Госоператор связи Туркменистана и AzerTelecom обсудили проект ВОЛС Строительство 13:53
В апреле турпоток из Франции в Турцию резко снизился Турция 13:47
Таир Керимли: Лица, распространяющие информацию об отсутствии коронавируса, должны привлекаться к ответственности Общество 13:40
В Азербайджане могут быть изменены тарифы по ОСАГО Экономика 13:34
Кредитная организация Азербайджана начнет инвестировать в региональные проекты Бизнес 13:17
В Азербайджане проверяются посещаемость общественных работников и наличие у них зарплатных карт Экономика 13:06
VC инвестор Фарид Мусаев о нюансах инвестирования в ИТ сектор Азербайджана ИКТ 12:56
В Азербайджане увеличилось производство сельхозпродукции Финансы 12:49
От Баха до Кувахары - Ровшан Мамедгулиев и Екатерина Мочалова выступят с онлайн-концертом Культура 12:49
Туркменистан и Япония обсудили разработку лекарственных препаратов против COVİD-19 Бизнес 12:38
В Азербайджане увеличилось производство обуви Бизнес 12:37
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос выплаты стипендий Общество 12:34
В мечетях не будет праздничного намаза - Управление мусульман Кавказа Общество 12:29
SOCAR Petroleum о продажах сжиженного природного газа Энергетика 12:17
«Алматинские электрические станции» в Казахстане закупят гидравлический пресс Тендеры 12:03
Джейхун Байрамов о требовании вузами оплаты за обучение в период пандемии Общество 12:03
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту автосредств Тендеры 12:03
В период пандемии частота запросов на подключение к платежной системе E-PUL выросла втрое (ИНТЕРВЬЮ) ИКТ 11:59
Узбекскую черешню продают в супермаркетах Республики Корея Узбекистан 11:56
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434 Россия 11:54
Казахстанская нефтесервисная компания закупит газоанализаторы Тендеры 11:48
Туркменистан и Япония планируют построить новый газовый завод Энергетика 11:46
"Дочка" атомной компании Казахстана закупит насосы Тендеры 11:38
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 11:35
Посол Ирана поздравил азербайджанский народ с Днем Республики и праздником Рамазан Политика 11:30
"Дни открытых дверей" в центрах, музеях и заповедниках Азербайджана Культура 11:29
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3078 Узбекистан 11:25
Азербайджан имеет очевидные преимущества для проведения независимой внешней политики - российский эксперт Политика 11:24
В Тайване планируют начать тестирование вакцины от коронавируса на людях осенью Другие страны 11:10
Джейхун Байрамов: В ряде случаев не исключено проведение экзаменов в вузах в очной форме Общество 11:09
Обзор рынка драгметаллов за прошедшую неделю Финансы 11:07
Институт международных отношений и Университет АДА обсудили политику нейтралитета Туркменистана Туркменистан 11:00
В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19 Армения 10:58
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) Общество 10:49
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:44
Air Astana создаст грузовое подразделение на фоне роста спроса на грузоперевозки Казахстан 10:33
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:33
Туркменистан поддерживает лидирующую роль ВОЗ в координации глобальной борьбы с пандемией (ФОТО) Туркменистан 10:27
Джейхун Байрамов: Неподготовленные студенты могут отказаться от участия в летней сессии Общество 10:22
В Туркменистане завершен сев хлопчатника Туркменистан 10:12
В Азербайджане около 7 тыс. студентов из уязвимых семей прошли регистрацию Общество 09:56
США могут создать отдел Госдепа по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ США 09:49
Афет Гасанова: Армения — наибольшая угроза региональной безопасности Политика 09:36
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:34
На Джейранбатанском водохранилище проводятся работы по реконструкции (ФОТО) Экономика 09:33
Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве из-за COVID-19 США 09:30
Иран запретил транзит нефтепродуктов Экономика 09:21
В американском Майами-Дейд 28 мая будут отмечать День Республики Азербайджан (ФОТО) Политика 09:16
Мелек Чакмак: FAO и Азербайджан успешно сотрудничают в области экологии Бизнес 09:02
Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня Спорт 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая В мире 08:53
Наставник «Барселоны» хочет тренировать Неймара Спорт 08:45
В Кыргызстане выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:39
Ученые распознали сигналы черной дыры в центре галактики В мире 08:22
За сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусом Казахстан 08:04
Власти штата Нью-Йорк разрешили жителям собираться группами до 10 человек США 07:55
Нойер высказался о продлении контракта с «Баварией» Спорт 07:44
Одна из золотых медалей ЧМ-2018 была продана на аукционе Спорт 07:32
Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4 В мире 07:18
В США на людях массово испытают вакцины от коронавируса США 07:01
Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин США 06:44
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 США 06:24
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,6 миллиона США 06:05
«Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера» Спорт 05:54
WP: власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания США 05:42
Все новости