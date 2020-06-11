ЕБРР профинансирует азербайджанскую компанию более чем на $10 млн

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил азербайджанской компании ООО «Akabe LLC» обеспеченный кредит в объеме 10,6 миллиона долларов.

Как сообщает Trend в четверг cо ссылкой на ЕБРР, цель кредита заключается в реорганизации баланса путем рефинансирования своих краткосрочных кредитов, увеличения потребности в оборотном капитале для реагирования на сложные рыночные условия и строительства склада и вспомогательных объектов.

Общая стоимость проекта превышает 13,3 миллиона долларов.

Отметим, что ООО Akabe занимается розничной продажей керамической плитки и товаров для дома.

ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодня банк инвестировал 3,3 миллиарда евро в 170 проектов в стране. Он также предоставляет бизнес-консультации местным малым и средним предприятиям и уже помог более чем 1000 фирм улучшить свои показатели.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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