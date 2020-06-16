Азербайджанские аналитики: евро подорожает относительно доллара

БАКУ/Trend/ - Рост позитивных ожиданий по экономической активности Германии на международных биржах привел к росту курса EUR/USD. Кроме того, ожидается, что заявления ФРС о расширении программы покупки облигаций и кредитования для поддержки местной экономики также приведут к подорожанию евро.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики отмечают, что по прогнозам курс евро преодолеет сопротивление доллара на рубеже 1,14 и достигнет отметки 1,16.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Нефть

Перспективы оживления в глобальной экономике и программа экономической поддержки Федеральной резервной системы США (ФРС) поддерживают рост цены на нефть марки Brent, которая за последнюю неделю потеряла 15 процентов и в ближайшие дни будет колебаться в диапазоне 37-40 долларов.

В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и бензина в США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по бакинскому времени.

Британский фунт стерлингов

Снижение цены доллара по отношению к ведущим валютам может вызвать также и волну подорожания курса GBP/USD с преодолением сопротивления на рубеже 1,27 доллара, и подорожанием до 1,3 доллара.

В центре внимания инвесторов находится план монетарных мероприятий Центрального Банка Англии, который будет опубликован в четверг в 15:00 по бакинскому времени.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает укрепляться, приближаясь к уровню сопротивления последних трех недель. В случае, если это произойдет, цена доллара по отношению к лире может снова подняться до семи лир за доллар.

Золото

Ожидания оживления в мировой экономике привели к снижению спроса на золото на рынках цветных металлов. Таким образом, цена за унцию, которая за последнюю неделю выросла на четыре процента, может снова упасть и пробив поддержку на отметке в 1723 долларов за унцию (55,4 доллара/грамм), достигнет отметки 1700 долларов (54,8 доллара за грамм).

Инвесткомпания отмечает, что вышеизложенные данные носят исключительно рекомендательный характер, и ЗАО InvestAz не несет никаких обязательств по инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili