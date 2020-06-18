Ключевая ставка ЦБ Бразилии в очередной раз обновила исторический минимум

Центробанк Бразилии в среду снова понизил ставку рефинансирования с 3% до 2,25%, в очередной раз обновив ее исторический минимум. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится на сайте регулятора.

По единодушному мнению членов комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ, "данное решение отражает текущий базовый сценарий и сбалансированность рисков большего нежели обычно отклонения прогнозируемых показателей инфляции". "Комитет по монетарной политике полагает, что в настоящий момент экономическая конъюнктура указывает на необходимость дальнейшего значительно более интенсивного монетарного стимулирования, однако признает, что пространство для использования мер монетарной политики сужается", - говорится в заявлении.

По итогам предыдущего заседания регулятора ставка также была понижена на 0,75 п.п., что стало неожиданностью для представителей рынка, которые ожидали менее решительного понижения - на 0,5 п.п. Следующее заседание Copom запланировано на начало августа. Отмечается, что ближайшие встречи комитета будут посвящены оценкам последсвтий пандемии и совокупности мер по стимулированию кредитования и компенсации доходов, в то время как вопрос дальнейшего сокращения ставки будет рассматриваться "по остаточному принципу".

С 1 августа 2019 года ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.