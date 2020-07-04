ЧБТР рассматривает возможность выпуска второго транша манатных облигаций

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает возможность выпуска в 2020 году второго транша своих манатных облигаций, в зависимости от ситуации на местном рынке, сообщили Trend в ЧБТР.

Как отмечается, банк будет и дальше поддерживать инициативы Центрального банка Азербайджана (ЦБА), направленные на обеспечение поддержки развивающихся рынков, а также предоставление доступа малым и средним предприятиям (МСП) к финансированию в местной валюте, в дополнение к существующему механизму финансирования МСП, предоставляемому посредством Turan bank.

В Банке отметили, что в борьбе с распространением пандемии Азербайджан осуществляет меры, аналогичные тем, которые применяются в других странах, такие как ограничения на пересечение границ, строгие карантинные процедуры, приостановление деятельности образовательных учреждений, ресторанов, торговых центров и т. д.

"Параллельно с этим, чтобы минимизировать негативные экономические последствия этих ограничительных мер, правительство ввело налоговые льготы и каникулы для компаний, с тем, чтобы они не увольняли сотрудников, выплачивает денежные компенсации нуждающимся и осуществляет другие меры, направленные на оказание помощи хозяйствующим субъектам в преодолении пандемии, с тем, чтобы они могли возобновить свою деятельность после ее окончания. Необходимо отметить, что помимо последствий пандемии, Азербайджан также страдает от падения цен на нефть на мировых рынках, и трудно отделить влияние этих двух факторов на экономику. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем рост распространения вируса в Азербайджане, но отмечаем усилия правительства удерживать ситуацию под контролем и уделять максимальное внимание проблемам общественного здравоохранения",- сказали в банке, выразив надежду, что эти меры окажутся эффективными и экономика страны скоро начнет восстанавливаться.

Отметим, что ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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