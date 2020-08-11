Большая часть кредитного портфеля AzərTürkBank приходится на ипотечные кредиты

БАКУ/Trend/ - По итогам первого полугодия 2020 года совокупные активы азербайджанского банка AzərTürkBank сократились с начала года на 2,9 процента, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы сократились на 10,2 миллиона манатов, до 337,5 миллиона манатов.

Почти половину всех активов банка занимают выданные клиентам и финансовым образованиям кредиты, объем которых сократился с начала года на 10,4 процента, до 167,2 миллиона манатов. При этом почти 29 процентов всего кредитного портфеля пришлось на потребительские кредиты, совокупный размер которых сократился на 11,9 процента, до 210,8 миллиона манатов. На бизнес кредиты пришлось 43,55 миллиона манатов, доля которых с начала года сократилась на 3,8 процентных пункта, до 26 процентов, а объем – на 29,5 процента.

Кредиты на недвижимость составили 74,6 миллиона манатов (рост на 7,9 процента), или около 44 процентов от всего кредитного портфеля. Кредиты банкам и финансовым институтам (ФИ) за первую половину 2020 года сократились на 20 тысяч манатов относительно итогов 2019 года. Вычет целевых резервов из портфеля для обеспечения возможных потерь от кредитов составил немногим 6,75 миллиона манатов, сократившись на 17,7 процента относительно итогов прошлого года.

Объем наличных средств Банка незначительно сократился на 1,35 процента, составив 87,6 миллиона манатов. Депозиты в банках и прочих финансовых институтах составили 27,2 миллиона манатов против 1,7 миллиона по итогам 2019 года

В структуре долгосрочных активов недвижимость и оборудование почти не изменились, составив 4,6 миллиона манатов. Нематериальные активы выросли на 6,5 процента, составив 5,11 миллиона манатов. Другие активы составили почти 12,3 миллионов манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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