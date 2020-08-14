Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 13 августа составила 45,45 доллара за баррель, что на 0,3 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,46 доллара за баррель, что на 1,67 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 44,85 доллара за баррель, что на 0,97 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, одиннадцатого августа составила 45,06 доллара, что на 0,04 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili