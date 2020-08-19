Евро продолжает дорожать к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0284 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
19 августа 2020 г.:
|
18 августа 2020 г.:
|
19 июля 2020 г.:
|
19 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0284
|
2,0219
|
1,9355
|
1,8856
|
0,0065
|
0,0929
|
0,1428
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0238
|
0,0256
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0024
|
1 турецкая лира
|
0,2305
|
0,2302
|
0,2479
|
0,3045
|
0,0003
|
-0,0174
|
-0,0740
|
1 австралийский доллар
|
1,2302
|
1,2283
|
1,1874
|
1,1529
|
0,0019
|
0,0428
|
0,0773
|
1 аргентинский песо
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0238
|
0,031
|
0
|
-0,0006
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6898
|
0,6895
|
0,7092
|
0,8285
|
0,0003
|
-0,0194
|
-0,1387
|
1 бразильский реал
|
0,3109
|
0,3085
|
0,3188
|
0,4244
|
0,0024
|
-0,0079
|
-0,1135
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0981
|
0,0971
|
0,1017
|
0,1113
|
0,0010
|
-0,0036
|
-0,0132
|
100 южнокорейских вон
|
0,1437
|
0,1435
|
0,1409
|
0,1403
|
0,0002
|
0,0028
|
0,0034
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0773
|
0,0725
|
0,0733
|
0,0004
|
0,0052
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2138
|
0,2113
|
0,2159
|
0,2399
|
0,0025
|
-0,0021
|
-0,0261
|
1 китайский юань
|
0,2456
|
0,2453
|
0,2428
|
0,2413
|
0,0003
|
0,0028
|
0,0043
|
1 датская крона
|
0,2724
|
0,2715
|
0,26
|
0,2528
|
0,0009
|
0,0124
|
0,0196
|
1 грузинский лари
|
0,5538
|
0,5542
|
0,5543
|
0,5846
|
-0,0004
|
-0,0005
|
-0,0308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0011
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2506
|
2,2333
|
2,1361
|
2,0666
|
0,0173
|
0,1145
|
0,1840
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0114
|
0,0115
|
0,012
|
0,0001
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1967
|
0,1961
|
0,1872
|
0,1759
|
0,0006
|
0,0095
|
0,0208
|
1 швейцарский франк
|
1,8813
|
1,8781
|
1,799
|
1,7355
|
0,0032
|
0,0823
|
0,1458
|
1 израильский шекель
|
0,5002
|
0,4994
|
0,4932
|
0,4795
|
0,0008
|
0,0070
|
0,0207
|
1 канадский доллар
|
1,2914
|
1,2893
|
1,2517
|
1,2807
|
0,0021
|
0,0397
|
0,0107
|
1 кувейтский динар
|
5,5657
|
5,5649
|
5,5286
|
5,5864
|
0,0008
|
0,0371
|
-0,0207
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0242
|
0
|
-0,0001
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1126
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4065
|
0,406
|
0,3982
|
0,4079
|
0,0005
|
0,0083
|
-0,0014
|
1 мексиканский песо
|
0,0767
|
0,0767
|
0,0759
|
0,0866
|
0
|
0,0008
|
-0,0099
|
1 молдавская лея
|
0,1021
|
0,1023
|
0,0995
|
0,0967
|
-0,0002
|
0,0026
|
0,0054
|
1 египетский фунт
|
0,1068
|
0,1067
|
0,1063
|
0,1025
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,1922
|
0,1926
|
0,1829
|
0,1889
|
-0,0004
|
0,0093
|
0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0187
|
0
|
-0,0001
|
-0,0021
|
1 польский злотый
|
0,4633
|
0,4594
|
0,4319
|
0,4342
|
0,0039
|
0,0314
|
0,0291
|
1 сингапурский доллар
|
1,2448
|
1,2435
|
1,2218
|
1,2278
|
0,0013
|
0,0230
|
0,0170
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4065
|
2,4
|
2,3585
|
2,3318
|
0,0065
|
0,0480
|
0,0747
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0578
|
0,0576
|
0,0542
|
0
|
0,0002
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1801
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0626
|
0,0622
|
0,0676
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0053
|
100 японских иен
|
1,6105
|
1,6094
|
1,586
|
1,5984
|
0,0011
|
0,0245
|
0,0121
|
1 новозеландский доллар
|
1,1225
|
1,1134
|
1,1124
|
1,0911
|
0,0091
|
0,0101
|
0,0314
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili