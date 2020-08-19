Евро продолжает дорожать к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0284 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 19 августа 2020 г.: 18 августа 2020 г.: 19 июля 2020 г.: 19 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0284 2,0219 1,9355 1,8856 0,0065 0,0929 0,1428 1 российский рубль 0,0232 0,0231 0,0238 0,0256 0,0001 -0,0006 -0,0024 1 турецкая лира 0,2305 0,2302 0,2479 0,3045 0,0003 -0,0174 -0,0740 1 австралийский доллар 1,2302 1,2283 1,1874 1,1529 0,0019 0,0428 0,0773 1 аргентинский песо 0,0232 0,0232 0,0238 0,031 0 -0,0006 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6898 0,6895 0,7092 0,8285 0,0003 -0,0194 -0,1387 1 бразильский реал 0,3109 0,3085 0,3188 0,4244 0,0024 -0,0079 -0,1135 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0981 0,0971 0,1017 0,1113 0,0010 -0,0036 -0,0132 100 южнокорейских вон 0,1437 0,1435 0,1409 0,1403 0,0002 0,0028 0,0034 1 чешская крона 0,0777 0,0773 0,0725 0,0733 0,0004 0,0052 0,0044 100 чилийских песо 0,2138 0,2113 0,2159 0,2399 0,0025 -0,0021 -0,0261 1 китайский юань 0,2456 0,2453 0,2428 0,2413 0,0003 0,0028 0,0043 1 датская крона 0,2724 0,2715 0,26 0,2528 0,0009 0,0124 0,0196 1 грузинский лари 0,5538 0,5542 0,5543 0,5846 -0,0004 -0,0005 -0,0308 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0228 0,0227 0,0226 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,2506 2,2333 2,1361 2,0666 0,0173 0,1145 0,1840 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0114 0,0115 0,012 0,0001 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1967 0,1961 0,1872 0,1759 0,0006 0,0095 0,0208 1 швейцарский франк 1,8813 1,8781 1,799 1,7355 0,0032 0,0823 0,1458 1 израильский шекель 0,5002 0,4994 0,4932 0,4795 0,0008 0,0070 0,0207 1 канадский доллар 1,2914 1,2893 1,2517 1,2807 0,0021 0,0397 0,0107 1 кувейтский динар 5,5657 5,5649 5,5286 5,5864 0,0008 0,0371 -0,0207 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0044 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 0,0218 0,0219 0,0242 0 -0,0001 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1126 0,1124 0,1126 0,0001 0,0003 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4065 0,406 0,3982 0,4079 0,0005 0,0083 -0,0014 1 мексиканский песо 0,0767 0,0767 0,0759 0,0866 0 0,0008 -0,0099 1 молдавская лея 0,1021 0,1023 0,0995 0,0967 -0,0002 0,0026 0,0054 1 египетский фунт 0,1068 0,1067 0,1063 0,1025 0,0001 0,0005 0,0043 1 норвежская крона 0,1922 0,1926 0,1829 0,1889 -0,0004 0,0093 0,0033 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0187 0 -0,0001 -0,0021 1 польский злотый 0,4633 0,4594 0,4319 0,4342 0,0039 0,0314 0,0291 1 сингапурский доллар 1,2448 1,2435 1,2218 1,2278 0,0013 0,0230 0,0170 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4065 2,4 2,3585 2,3318 0,0065 0,0480 0,0747 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0578 0,0576 0,0542 0 0,0002 0,0036 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1801 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0626 0,0622 0,0676 -0,0003 0,0001 -0,0053 100 японских иен 1,6105 1,6094 1,586 1,5984 0,0011 0,0245 0,0121 1 новозеландский доллар 1,1225 1,1134 1,1124 1,0911 0,0091 0,0101 0,0314

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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