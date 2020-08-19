Евро продолжает дорожать к манату

Финансы 19 августа 2020 09:57 (UTC+04:00)
Евро продолжает дорожать к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0284 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

19 августа 2020 г.:

18 августа 2020 г.:

19 июля 2020 г.:

19 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0284

2,0219

1,9355

1,8856

0,0065

0,0929

0,1428

1 российский рубль

0,0232

0,0231

0,0238

0,0256

0,0001

-0,0006

-0,0024

1 турецкая лира

0,2305

0,2302

0,2479

0,3045

0,0003

-0,0174

-0,0740

1 австралийский доллар

1,2302

1,2283

1,1874

1,1529

0,0019

0,0428

0,0773

1 аргентинский песо

0,0232

0,0232

0,0238

0,031

0

-0,0006

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6898

0,6895

0,7092

0,8285

0,0003

-0,0194

-0,1387

1 бразильский реал

0,3109

0,3085

0,3188

0,4244

0,0024

-0,0079

-0,1135

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0981

0,0971

0,1017

0,1113

0,0010

-0,0036

-0,0132

100 южнокорейских вон

0,1437

0,1435

0,1409

0,1403

0,0002

0,0028

0,0034

1 чешская крона

0,0777

0,0773

0,0725

0,0733

0,0004

0,0052

0,0044

100 чилийских песо

0,2138

0,2113

0,2159

0,2399

0,0025

-0,0021

-0,0261

1 китайский юань

0,2456

0,2453

0,2428

0,2413

0,0003

0,0028

0,0043

1 датская крона

0,2724

0,2715

0,26

0,2528

0,0009

0,0124

0,0196

1 грузинский лари

0,5538

0,5542

0,5543

0,5846

-0,0004

-0,0005

-0,0308

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2167

0

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0228

0,0227

0,0226

0,0239

0,0001

0,0002

-0,0011

1 британский фунт стерлингов

2,2506

2,2333

2,1361

2,0666

0,0173

0,1145

0,1840

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0114

0,0115

0,012

0,0001

0

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1967

0,1961

0,1872

0,1759

0,0006

0,0095

0,0208

1 швейцарский франк

1,8813

1,8781

1,799

1,7355

0,0032

0,0823

0,1458

1 израильский шекель

0,5002

0,4994

0,4932

0,4795

0,0008

0,0070

0,0207

1 канадский доллар

1,2914

1,2893

1,2517

1,2807

0,0021

0,0397

0,0107

1 кувейтский динар

5,5657

5,5649

5,5286

5,5864

0,0008

0,0371

-0,0207

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0044

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

0,0218

0,0219

0,0242

0

-0,0001

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1126

0,1124

0,1126

0,0001

0,0003

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4065

0,406

0,3982

0,4079

0,0005

0,0083

-0,0014

1 мексиканский песо

0,0767

0,0767

0,0759

0,0866

0

0,0008

-0,0099

1 молдавская лея

0,1021

0,1023

0,0995

0,0967

-0,0002

0,0026

0,0054

1 египетский фунт

0,1068

0,1067

0,1063

0,1025

0,0001

0,0005

0,0043

1 норвежская крона

0,1922

0,1926

0,1829

0,1889

-0,0004

0,0093

0,0033

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0187

0

-0,0001

-0,0021

1 польский злотый

0,4633

0,4594

0,4319

0,4342

0,0039

0,0314

0,0291

1 сингапурский доллар

1,2448

1,2435

1,2218

1,2278

0,0013

0,0230

0,0170

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4065

2,4

2,3585

2,3318

0,0065

0,0480

0,0747

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0578

0,0576

0,0542

0

0,0002

0,0036

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1801

0

-0,0001

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0626

0,0622

0,0676

-0,0003

0,0001

-0,0053

100 японских иен

1,6105

1,6094

1,586

1,5984

0,0011

0,0245

0,0121

1 новозеландский доллар

1,1225

1,1134

1,1124

1,0911

0,0091

0,0101

0,0314

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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