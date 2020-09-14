БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом для страховщиков Азербайджана на новом этапе будет заполнение «пробелов», созданных пандемией.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии, посвященном новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), сказал председатель наблюдательного совета АСА Азер Алиев.

По его словам, параллельно с этим, изменяющееся поведение клиентов и адекватная деятельность в этих условиях станет приоритетом для дальнейшей деятельности страховщиков.

«Именно с учетом этих реалий ассоциация страховщиков Азербайджана подготовила новую концепцию деятельности", - заявил Алиев.

Он подчеркнул, что новая концепция является многогранной с точки зрения функциональности и включает в себя все элементы, необходимые для устойчивого развития.

Алиев заявил, что основными целевыми индикаторами концепции являются стимулирование деятельности страховщиков в целях обеспечения устойчивого развития местного страхового рынка, налаживания взаимодействия с организациями в локальной и глобальной плоскости, для применения мирового опыта и статистической отчетности, проведение более широкомасштабной просветительской работы.

Отметим, что 14 сентября проходит мероприятие, посвященное новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана и нового подхода к страхованию участниками страхового рынка на фоне изменений, связанных с пандемией.

(Автор: Фидан Бабаева)