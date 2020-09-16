В Баку пройдут торги по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 сентября 2020 года состоится аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным ведомства, оформление заказов в ходе аукциона будет осуществляться с 11:00 до 12:30, в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Сообщается, что объём эмиссии составляет 25 миллионов манатов с номинальной стоимостью 1000 манатов и процентной ставкой в 3,25 процента.

Срок погашения процентного дохода – один раз в шесть месяцев (180 дней).

Отметим, что андерайтером является инвестиционная компания ООО "İnvest - AZ".

(Автор: Зейни Джафаров)

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