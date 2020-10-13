Центробанк Азербайджана запустил систему цифровой идентификации

БАКУ /Trend/ - Согласно поручениям Президента Азербайджана по повышению финансовой инклюзивности в стране, в том числе по изучению передового международного опыта, ускорению мер цифровой трансформации, расширению электронных финансово-банковских услуг и предоставление их в более доступной форме для населения, Центральным банком Азербайджана (ЦБА) реализуется ряд стратегических проектов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным банка, учитывая приоритетные цели, вытекающие из “Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”, утвержденной распоряжением главы государства № 508 от 2018 года, Центральным банком совместно с компанией IBM была создана система цифровой идентификации. В рамках данного проекта впервые в стране была внедрена блокчейн-платформа Hyperledger Fabric, обеспечивающая полную защиту конфиденциальности информации в базе данных, основанной на технологии распределенного реестра. В то же время, одной из основных целей стало повышение охвата предлагаемых электронных банковских услуг, построение отношений “клиент-банк” в более современной плоскости, повышение этих услуг на качественно новый уровень с созданием последних технологических решений и тем самым повышение удовлетворенности клиентов.

Сообщается, что в рамках проекта создана возможность открытия банковских счетов и получения платежных карт в пилотном режиме с их идентификацией в соответствии с политикой распознавания клиентов при дистанционном получении финансово-банковских услуг юридическими и физическими лицами. Таким образом, обеспечивается оперативный доступ лиц к банковским услугам удаленно, устранение необходимости предоставления необходимой информации на бумажных носителях, в том числе предоставление полной, доступной и конфиденциальной информации.

В настоящее время в систему цифровой идентификации интегрированы ОАО "Международный банк Азербайджана“, ЗАО Access Bank, ОАО Azer-Turk Bank, ОАО Bank Respublika, ОАО Expressbank, ОАО Kapital Bank, ОАО Muganbank, ОАО Rabitabank, Unibank, ОАО "Банк ВТБ (Азербайджан)".

В ЦБА подытожили, что в будущем будет обеспечена реализация соответствующих мер по расширению функциональных возможностей и охвата системы, в том числе по увеличению числа поставщиков и ассортимента оказываемых цифровых услуг.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni