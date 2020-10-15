Манат подешевел к евро и подорожал к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9978 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
15 октября 2020 г.:
|
14 октября 2020 г.:
|
15 сентября 2020 г.:
|
15 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9978
|
1,9964
|
2,0221
|
1,8748
|
0,0014
|
-0,0243
|
0,1230
|
1 российский рубль
|
0,0219
|
0,022
|
0,0226
|
0,0264
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2145
|
0,2144
|
0,2271
|
0,2873
|
0,0001
|
-0,0126
|
-0,0728
|
1 австралийский доллар
|
1,2129
|
1,219
|
1,245
|
1,1513
|
-0,0061
|
-0,0321
|
0,0616
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,022
|
0,0226
|
0,0293
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6604
|
0,6623
|
0,6538
|
0,8291
|
-0,0019
|
0,0066
|
-0,1687
|
1 бразильский реал
|
0,304
|
0,3052
|
0,3224
|
0,4119
|
-0,0012
|
-0,0184
|
-0,1079
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1026
|
0,1033
|
0,1023
|
0,1147
|
-0,0007
|
0,0003
|
-0,0121
|
100 южнокорейских вон
|
0,1487
|
0,1487
|
0,1441
|
0,1436
|
0
|
0,0046
|
0,0051
|
1 чешская крона
|
0,0732
|
0,073
|
0,0759
|
0,0726
|
0,0002
|
-0,0027
|
0,0006
|
100 чилийских песо
|
0,2128
|
0,2132
|
0,2225
|
0,2386
|
-0,0004
|
-0,0097
|
-0,0258
|
1 китайский юань
|
0,2529
|
0,2522
|
0,2505
|
0,2403
|
0,0007
|
0,0024
|
0,0126
|
1 датская крона
|
0,2684
|
0,2682
|
0,2718
|
0,251
|
0,0002
|
-0,0034
|
0,0174
|
1 грузинский лари
|
0,5271
|
0,5273
|
0,5405
|
0,5727
|
-0,0002
|
-0,0134
|
-0,0456
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2167
|
0
|
0
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0238
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2135
|
2,1971
|
2,1869
|
2,1477
|
0,0164
|
0,0266
|
0,0658
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0114
|
0,012
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1925
|
0,1924
|
0,1944
|
0,173
|
0,0001
|
-0,0019
|
0,0195
|
1 швейцарский франк
|
1,8618
|
1,8582
|
1,875
|
1,7055
|
0,0036
|
-0,0132
|
0,1563
|
1 израильский шекель
|
0,5032
|
0,5012
|
0,4955
|
0,484
|
0,0020
|
0,0077
|
0,0192
|
1 канадский доллар
|
1,2928
|
1,2939
|
1,2932
|
1,2847
|
-0,0011
|
-0,0004
|
0,0081
|
1 кувейтский динар
|
5,5562
|
5,5539
|
5,5619
|
5,5956
|
0,0023
|
-0,0057
|
-0,0394
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0215
|
0,0242
|
0
|
-0,0002
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1124
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4098
|
0,41
|
0,4113
|
0,4058
|
-0,0002
|
-0,0015
|
0,0040
|
1 мексиканский песо
|
0,0796
|
0,0797
|
0,0808
|
0,0882
|
-0,0001
|
-0,0012
|
-0,0086
|
1 молдавская лея
|
0,1004
|
0,1001
|
0,1022
|
0,0971
|
0,0003
|
-0,0018
|
0,0033
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1077
|
0,1048
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1838
|
0,1839
|
0,1888
|
0,1866
|
-0,0001
|
-0,0050
|
-0,0028
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4419
|
0,4441
|
0,4544
|
0,4364
|
-0,0022
|
-0,0125
|
0,0055
|
1 сингапурский доллар
|
1,2526
|
1,2512
|
1,2492
|
1,2414
|
0,0014
|
0,0034
|
0,0112
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3999
|
2,4049
|
2,4036
|
2,3302
|
-0,0050
|
-0,0037
|
0,0697
|
1 тайваньский доллар
|
0,0592
|
0,0593
|
0,0582
|
0,0556
|
-0,0001
|
0,0010
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1645
|
0,1645
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,06
|
0,0607
|
0,0692
|
0
|
-0,0007
|
-0,0092
|
100 японских иен
|
1,6148
|
1,6123
|
1,6086
|
1,5691
|
0,0025
|
0,0062
|
0,0457
|
1 новозеландский доллар
|
1,1306
|
1,1323
|
1,143
|
1,0706
|
-0,0017
|
-0,0124
|
0,0600
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni