Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9978 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 15 октября 2020 г.: 14 октября 2020 г.: 15 сентября 2020 г.: 15 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9978 1,9964 2,0221 1,8748 0,0014 -0,0243 0,1230 1 российский рубль 0,0219 0,022 0,0226 0,0264 -0,0001 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,2145 0,2144 0,2271 0,2873 0,0001 -0,0126 -0,0728 1 австралийский доллар 1,2129 1,219 1,245 1,1513 -0,0061 -0,0321 0,0616 1 аргентинский песо 0,0219 0,022 0,0226 0,0293 -0,0001 -0,0007 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6604 0,6623 0,6538 0,8291 -0,0019 0,0066 -0,1687 1 бразильский реал 0,304 0,3052 0,3224 0,4119 -0,0012 -0,0184 -0,1079 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1026 0,1033 0,1023 0,1147 -0,0007 0,0003 -0,0121 100 южнокорейских вон 0,1487 0,1487 0,1441 0,1436 0 0,0046 0,0051 1 чешская крона 0,0732 0,073 0,0759 0,0726 0,0002 -0,0027 0,0006 100 чилийских песо 0,2128 0,2132 0,2225 0,2386 -0,0004 -0,0097 -0,0258 1 китайский юань 0,2529 0,2522 0,2505 0,2403 0,0007 0,0024 0,0126 1 датская крона 0,2684 0,2682 0,2718 0,251 0,0002 -0,0034 0,0174 1 грузинский лари 0,5271 0,5273 0,5405 0,5727 -0,0002 -0,0134 -0,0456 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2167 0 0 0,0027 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0232 0,0238 0 0 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2135 2,1971 2,1869 2,1477 0,0164 0,0266 0,0658 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0115 0,0114 0,012 0,0001 0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1925 0,1924 0,1944 0,173 0,0001 -0,0019 0,0195 1 швейцарский франк 1,8618 1,8582 1,875 1,7055 0,0036 -0,0132 0,1563 1 израильский шекель 0,5032 0,5012 0,4955 0,484 0,0020 0,0077 0,0192 1 канадский доллар 1,2928 1,2939 1,2932 1,2847 -0,0011 -0,0004 0,0081 1 кувейтский динар 5,5562 5,5539 5,5619 5,5956 0,0023 -0,0057 -0,0394 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0215 0,0242 0 -0,0002 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,1124 0,1124 0 0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4098 0,41 0,4113 0,4058 -0,0002 -0,0015 0,0040 1 мексиканский песо 0,0796 0,0797 0,0808 0,0882 -0,0001 -0,0012 -0,0086 1 молдавская лея 0,1004 0,1001 0,1022 0,0971 0,0003 -0,0018 0,0033 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1077 0,1048 0,0001 0,0007 0,0036 1 норвежская крона 0,1838 0,1839 0,1888 0,1866 -0,0001 -0,0050 -0,0028 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4419 0,4441 0,4544 0,4364 -0,0022 -0,0125 0,0055 1 сингапурский доллар 1,2526 1,2512 1,2492 1,2414 0,0014 0,0034 0,0112 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3999 2,4049 2,4036 2,3302 -0,0050 -0,0037 0,0697 1 тайваньский доллар 0,0592 0,0593 0,0582 0,0556 -0,0001 0,0010 0,0036 1 таджикский сомони 0,1645 0,1645 0,1646 0,1754 0 -0,0001 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,06 0,0607 0,0692 0 -0,0007 -0,0092 100 японских иен 1,6148 1,6123 1,6086 1,5691 0,0025 0,0062 0,0457 1 новозеландский доллар 1,1306 1,1323 1,143 1,0706 -0,0017 -0,0124 0,0600

(Автор: Зейни Джафаров)

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