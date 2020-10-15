Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

Финансы 15 октября 2020 09:41 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9978 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

15 октября 2020 г.:

14 октября 2020 г.:

15 сентября 2020 г.:

15 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9978

1,9964

2,0221

1,8748

0,0014

-0,0243

0,1230

1 российский рубль

0,0219

0,022

0,0226

0,0264

-0,0001

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,2145

0,2144

0,2271

0,2873

0,0001

-0,0126

-0,0728

1 австралийский доллар

1,2129

1,219

1,245

1,1513

-0,0061

-0,0321

0,0616

1 аргентинский песо

0,0219

0,022

0,0226

0,0293

-0,0001

-0,0007

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6604

0,6623

0,6538

0,8291

-0,0019

0,0066

-0,1687

1 бразильский реал

0,304

0,3052

0,3224

0,4119

-0,0012

-0,0184

-0,1079

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1026

0,1033

0,1023

0,1147

-0,0007

0,0003

-0,0121

100 южнокорейских вон

0,1487

0,1487

0,1441

0,1436

0

0,0046

0,0051

1 чешская крона

0,0732

0,073

0,0759

0,0726

0,0002

-0,0027

0,0006

100 чилийских песо

0,2128

0,2132

0,2225

0,2386

-0,0004

-0,0097

-0,0258

1 китайский юань

0,2529

0,2522

0,2505

0,2403

0,0007

0,0024

0,0126

1 датская крона

0,2684

0,2682

0,2718

0,251

0,0002

-0,0034

0,0174

1 грузинский лари

0,5271

0,5273

0,5405

0,5727

-0,0002

-0,0134

-0,0456

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2167

0

0

0,0027

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0232

0,0238

0

0

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2135

2,1971

2,1869

2,1477

0,0164

0,0266

0,0658

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0115

0,0114

0,012

0,0001

0,0002

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1925

0,1924

0,1944

0,173

0,0001

-0,0019

0,0195

1 швейцарский франк

1,8618

1,8582

1,875

1,7055

0,0036

-0,0132

0,1563

1 израильский шекель

0,5032

0,5012

0,4955

0,484

0,0020

0,0077

0,0192

1 канадский доллар

1,2928

1,2939

1,2932

1,2847

-0,0011

-0,0004

0,0081

1 кувейтский динар

5,5562

5,5539

5,5619

5,5956

0,0023

-0,0057

-0,0394

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,0213

0,0215

0,0242

0

-0,0002

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,1124

0,1124

0

0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4098

0,41

0,4113

0,4058

-0,0002

-0,0015

0,0040

1 мексиканский песо

0,0796

0,0797

0,0808

0,0882

-0,0001

-0,0012

-0,0086

1 молдавская лея

0,1004

0,1001

0,1022

0,0971

0,0003

-0,0018

0,0033

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1077

0,1048

0,0001

0,0007

0,0036

1 норвежская крона

0,1838

0,1839

0,1888

0,1866

-0,0001

-0,0050

-0,0028

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4419

0,4441

0,4544

0,4364

-0,0022

-0,0125

0,0055

1 сингапурский доллар

1,2526

1,2512

1,2492

1,2414

0,0014

0,0034

0,0112

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3999

2,4049

2,4036

2,3302

-0,0050

-0,0037

0,0697

1 тайваньский доллар

0,0592

0,0593

0,0582

0,0556

-0,0001

0,0010

0,0036

1 таджикский сомони

0,1645

0,1645

0,1646

0,1754

0

-0,0001

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,06

0,0607

0,0692

0

-0,0007

-0,0092

100 японских иен

1,6148

1,6123

1,6086

1,5691

0,0025

0,0062

0,0457

1 новозеландский доллар

1,1306

1,1323

1,143

1,0706

-0,0017

-0,0124

0,0600

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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