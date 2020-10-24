На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 5,79 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3244,6178 маната, что на 0,001 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
12 октября
|
3278,17
|
19 октября
|
3234,84
|
13 октября
|
3250,71
|
20 октября
|
3231,9
|
14 октября
|
3221,14
|
21 октября
|
3262,589
|
15 октября
|
3231,7
|
22 октября
|
3253,13
|
16 октября
|
3241,15
|
23 октября
|
3240,63
|
Средняя стоимость за неделю
|
3244,574
|
Средняя стоимость за неделю
|
3244,6178
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,7529 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,8963 маната, что на 0,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
12 октября
|
43,0732
|
19 октября
|
41,1783
|
13 октября
|
42,1682
|
20 октября
|
41,5874
|
14 октября
|
41,0381
|
21 октября
|
42,6714
|
15 октября
|
41,1345
|
22 октября
|
42,1131
|
16 октября
|
41,2369
|
23 октября
|
41,9312
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,7302
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,8963
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 35,07 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,3684 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
12 октября
|
1509,107
|
19 октября
|
1476,06
|
13 октября
|
1487,36
|
20 октября
|
1458,24
|
14 октября
|
1486,74
|
21 октября
|
1501,372
|
15 октября
|
1469,05
|
22 октября
|
1510,04
|
16 октября
|
1468,28
|
23 октября
|
1511,13
|
Средняя стоимость за неделю
|
1484,1074
|
Средняя стоимость за неделю
|
1491,3684
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 67,7 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4054,3178 маната, что на 0,08 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
12 октября
|
4163,776
|
19 октября
|
4005,07
|
13 октября
|
4102,21
|
20 октября
|
3997,53
|
14 октября
|
3998
|
21 октября
|
4102,109
|
15 октября
|
4008,09
|
22 октября
|
4094,11
|
16 октября
|
4016,23
|
23 октября
|
4072,77
|
Средняя стоимость за неделю
|
4057,6612
|
Средняя стоимость за неделю
|
4054,3178
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni