На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 5,79 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3244,6178 маната, что на 0,001 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 12 октября 3278,17 19 октября 3234,84 13 октября 3250,71 20 октября 3231,9 14 октября 3221,14 21 октября 3262,589 15 октября 3231,7 22 октября 3253,13 16 октября 3241,15 23 октября 3240,63 Средняя стоимость за неделю 3244,574 Средняя стоимость за неделю 3244,6178

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,7529 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,8963 маната, что на 0,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 12 октября 43,0732 19 октября 41,1783 13 октября 42,1682 20 октября 41,5874 14 октября 41,0381 21 октября 42,6714 15 октября 41,1345 22 октября 42,1131 16 октября 41,2369 23 октября 41,9312 Средняя стоимость за неделю 41,7302 Средняя стоимость за неделю 41,8963

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 35,07 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,3684 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 12 октября 1509,107 19 октября 1476,06 13 октября 1487,36 20 октября 1458,24 14 октября 1486,74 21 октября 1501,372 15 октября 1469,05 22 октября 1510,04 16 октября 1468,28 23 октября 1511,13 Средняя стоимость за неделю 1484,1074 Средняя стоимость за неделю 1491,3684

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 67,7 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4054,3178 маната, что на 0,08 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 12 октября 4163,776 19 октября 4005,07 13 октября 4102,21 20 октября 3997,53 14 октября 3998 21 октября 4102,109 15 октября 4008,09 22 октября 4094,11 16 октября 4016,23 23 октября 4072,77 Средняя стоимость за неделю 4057,6612 Средняя стоимость за неделю 4054,3178

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni