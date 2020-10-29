Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9982 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
29 октября 2020 г.:
|
28 октября 2020 г.:
|
29 сентября 2020 г.:
|
29 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9982
|
2,0025
|
1,985
|
1,8859
|
-0,0043
|
0,0132
|
0,1123
|
1 российский рубль
|
0,0215
|
0,022
|
0,0215
|
0,0267
|
-0,0005
|
0
|
-0,0052
|
1 турецкая лира
|
0,2047
|
0,2075
|
0,2177
|
0,2967
|
-0,0028
|
-0,0130
|
-0,0920
|
1 австралийский доллар
|
1,2006
|
1,2145
|
1,2044
|
1,1651
|
-0,0139
|
-0,0038
|
0,0355
|
1 аргентинский песо
|
0,0217
|
0,0217
|
0,0224
|
0,0286
|
0
|
-0,0007
|
-0,0069
|
1 белорусский рубль
|
0,6508
|
0,6656
|
0,6475
|
0,8309
|
-0,0148
|
0,0033
|
-0,1801
|
1 бразильский реал
|
0,2956
|
0,2979
|
0,3003
|
0,4258
|
-0,0023
|
-0,0047
|
-0,1302
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1039
|
0,105
|
0,0998
|
0,1167
|
-0,0011
|
0,0041
|
-0,0128
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1504
|
0,1454
|
0,1459
|
-0,0002
|
0,0048
|
0,0043
|
1 чешская крона
|
0,0728
|
0,0733
|
0,0729
|
0,0739
|
-0,0005
|
-0,0001
|
-0,0011
|
100 чилийских песо
|
0,2197
|
0,2205
|
0,2165
|
0,2349
|
-0,0008
|
0,0032
|
-0,0152
|
1 китайский юань
|
0,2533
|
0,2533
|
0,2491
|
0,2408
|
0
|
0,0042
|
0,0125
|
1 датская крона
|
0,2684
|
0,2691
|
0,2666
|
0,2524
|
-0,0007
|
0,0018
|
0,0160
|
1 грузинский лари
|
0,5258
|
0,5264
|
0,5134
|
0,576
|
-0,0006
|
0,0124
|
-0,0502
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0231
|
0,023
|
0,024
|
-0,0001
|
0
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2104
|
2,2171
|
2,1863
|
2,1849
|
-0,0067
|
0,0241
|
0,0255
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1924
|
0,1946
|
0,1881
|
0,1749
|
-0,0022
|
0,0043
|
0,0175
|
1 швейцарский франк
|
1,8695
|
1,8701
|
1,8397
|
1,709
|
-0,0006
|
0,0298
|
0,1605
|
1 израильский шекель
|
0,4987
|
0,5024
|
0,4915
|
0,4813
|
-0,0037
|
0,0072
|
0,0174
|
1 канадский доллар
|
1,2792
|
1,289
|
1,2712
|
1,3023
|
-0,0098
|
0,0080
|
-0,0231
|
1 кувейтский динар
|
5,5601
|
5,5619
|
5,5479
|
5,5967
|
-0,0018
|
0,0122
|
-0,0366
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0208
|
0,0211
|
0,0219
|
0,0239
|
-0,0003
|
-0,0011
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1124
|
-0,0003
|
-0,0006
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4092
|
0,4084
|
0,4083
|
0,4064
|
0,0008
|
0,0009
|
0,0028
|
1 мексиканский песо
|
0,0802
|
0,0808
|
0,0759
|
0,0889
|
-0,0006
|
0,0043
|
-0,0087
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,0999
|
0,1004
|
0,0971
|
0
|
-0,0005
|
0,0028
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1055
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0025
|
1 норвежская крона
|
0,182
|
0,1851
|
0,1795
|
0,184
|
-0,0031
|
0,0025
|
-0,0020
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4319
|
0,4362
|
0,4323
|
0,4413
|
-0,0043
|
-0,0004
|
-0,0094
|
1 сингапурский доллар
|
1,2471
|
1,2505
|
1,2396
|
1,2477
|
-0,0034
|
0,0075
|
-0,0006
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4024
|
2,41
|
2,3912
|
2,3383
|
-0,0076
|
0,0112
|
0,0641
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0595
|
0,0586
|
0,0557
|
0
|
0,0009
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0598
|
0,0599
|
0,0602
|
0,0678
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0080
|
100 японских иен
|
1,6277
|
1,6308
|
1,6104
|
1,5596
|
-0,0031
|
0,0173
|
0,0681
|
1 новозеландский доллар
|
1,1301
|
1,1406
|
1,1165
|
1,082
|
-0,0105
|
0,0136
|
0,0481
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni