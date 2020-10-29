Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9982 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 29 октября 2020 г.: 28 октября 2020 г.: 29 сентября 2020 г.: 29 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9982 2,0025 1,985 1,8859 -0,0043 0,0132 0,1123 1 российский рубль 0,0215 0,022 0,0215 0,0267 -0,0005 0 -0,0052 1 турецкая лира 0,2047 0,2075 0,2177 0,2967 -0,0028 -0,0130 -0,0920 1 австралийский доллар 1,2006 1,2145 1,2044 1,1651 -0,0139 -0,0038 0,0355 1 аргентинский песо 0,0217 0,0217 0,0224 0,0286 0 -0,0007 -0,0069 1 белорусский рубль 0,6508 0,6656 0,6475 0,8309 -0,0148 0,0033 -0,1801 1 бразильский реал 0,2956 0,2979 0,3003 0,4258 -0,0023 -0,0047 -0,1302 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1039 0,105 0,0998 0,1167 -0,0011 0,0041 -0,0128 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1504 0,1454 0,1459 -0,0002 0,0048 0,0043 1 чешская крона 0,0728 0,0733 0,0729 0,0739 -0,0005 -0,0001 -0,0011 100 чилийских песо 0,2197 0,2205 0,2165 0,2349 -0,0008 0,0032 -0,0152 1 китайский юань 0,2533 0,2533 0,2491 0,2408 0 0,0042 0,0125 1 датская крона 0,2684 0,2691 0,2666 0,2524 -0,0007 0,0018 0,0160 1 грузинский лари 0,5258 0,5264 0,5134 0,576 -0,0006 0,0124 -0,0502 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2194 0,2168 -0,0001 -0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,023 0,024 -0,0001 0 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2104 2,2171 2,1863 2,1849 -0,0067 0,0241 0,0255 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1924 0,1946 0,1881 0,1749 -0,0022 0,0043 0,0175 1 швейцарский франк 1,8695 1,8701 1,8397 1,709 -0,0006 0,0298 0,1605 1 израильский шекель 0,4987 0,5024 0,4915 0,4813 -0,0037 0,0072 0,0174 1 канадский доллар 1,2792 1,289 1,2712 1,3023 -0,0098 0,0080 -0,0231 1 кувейтский динар 5,5601 5,5619 5,5479 5,5967 -0,0018 0,0122 -0,0366 1 казахский тенге 0,0039 0,004 0,004 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0208 0,0211 0,0219 0,0239 -0,0003 -0,0011 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1122 0,1125 0,1124 -0,0003 -0,0006 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4092 0,4084 0,4083 0,4064 0,0008 0,0009 0,0028 1 мексиканский песо 0,0802 0,0808 0,0759 0,0889 -0,0006 0,0043 -0,0087 1 молдавская лея 0,0999 0,0999 0,1004 0,0971 0 -0,0005 0,0028 1 египетский фунт 0,108 0,1081 0,1079 0,1055 -0,0001 0,0001 0,0025 1 норвежская крона 0,182 0,1851 0,1795 0,184 -0,0031 0,0025 -0,0020 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4319 0,4362 0,4323 0,4413 -0,0043 -0,0004 -0,0094 1 сингапурский доллар 1,2471 1,2505 1,2396 1,2477 -0,0034 0,0075 -0,0006 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4024 2,41 2,3912 2,3383 -0,0076 0,0112 0,0641 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0595 0,0586 0,0557 0 0,0009 0,0038 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1753 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0598 0,0599 0,0602 0,0678 -0,0001 -0,0004 -0,0080 100 японских иен 1,6277 1,6308 1,6104 1,5596 -0,0031 0,0173 0,0681 1 новозеландский доллар 1,1301 1,1406 1,1165 1,082 -0,0105 0,0136 0,0481

(Автор: Зейни Джафаров)

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