Процесс полного внедрения аграрного страхования в Азербайджане будет запущен в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Страховщики Азербайджана возлагают большие надежды на 2021 год.

Об этом сообщил Trend советник директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

По его словам, в первую очередь приоритетом для страховщиков в 2021 году будет полное внедрение "аграрного страхования".

"В качестве другого приоритетного направления мы ожидаем формирование серьезной динамики в сфере "Обязательного страхования недвижимости". Как вы знаете, по этому виду страхования ведется серьезная пропагандистская и просветительская работа, особенно с конца прошлого года.

"Обязательное страхование недвижимости носит императивный характер, то есть является обязательным в соответствии с требованиями законодательства. Мы считаем, что продление договоров по этому виду страхования и привлечение новых клиентов к этому виду страхования положительно скажется на динамике сборов и приведет к некоторому росту рынка", - отметил советник.

Отметим, что ассоциация была зарегистрирована 29 декабря 2006 года в министерстве юстиции Азербайджана с целью содействия развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджане и являющихся членами Ассоциации, а также их социально - экономическому развитию и повышению научных знаний в этой области.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva