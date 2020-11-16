Депозиты физических лиц в Азербайджане вновь сократились

Финансы 16 ноября 2020 19:04 (UTC+04:00)
Депозиты физических лиц в Азербайджане вновь сократились
Райан Рейнольдс стал совладельцем валлийского футбольного клуба
Райан Рейнольдс стал совладельцем валлийского футбольного клуба
Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде
Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде
В мечеть города Шуша дали свет – на минарете флаг Азербайджана (ВИДЕО)
В мечеть города Шуша дали свет – на минарете флаг Азербайджана (ВИДЕО)
Лента новостей
В Армении обманывали народ и посредством СМИ Политика 20:04
С одной стороны - дикая страна-вандал Армения, а с другой - гуманный, толерантный Азербайджан Политика 20:04
Райан Рейнольдс стал совладельцем валлийского футбольного клуба Спорт 20:02
В Азербайджане запущена новая электронная услуга Asan İmza Экономика 19:48
Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде Социум 19:42
Пусть армяне не думают, что их зверства останутся безнаказанными - депутат Политика 19:37
Wood Mackenzie позитивно оценивает перспективы расширения TAP Энергетика 19:11
В учебники по истории Азербайджана должна быть включена тема Отечественной войны - академия наук Общество 19:09
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 19:09
Депозиты физических лиц в Азербайджане вновь сократились Финансы 19:04
В январе-октябре 2020 г. хлопководство в Азербайджане стало самой прибыльной отраслью сельского хозяйства Экономика 19:02
В Азербайджане сократились экспортные грузоперевозки воздушным транспортом Транспорт 18:58
В мечеть города Шуша дали свет – на минарете флаг Азербайджана (ВИДЕО) Социум 18:57
В Азербайджане увеличился экспорт рыбы и морепродуктов Бизнес 18:55
Нагорно-карабахское урегулирование – провал для западной дипломатии – Le Figaro Нагорно-карабахский конфликт 18:51
Президент Венгрии наградил азербайджанского дирижера орденом "Золотой крест" Культура 18:47
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил Политика 18:40
Началась работа по возвращению азербайджанских названий арменизированным топонимам - академия наук Общество 18:39
В Сураханском районе Баку из-за ливня рухнул каменный забор, повреждена газовая линия (ФОТО) Происшествия 18:20
Al Jazeera English подготовил видеоматериал касательно вывода армянских ВС из Кельбаджарского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18:17
SOCAR Methanol экспортировал продукцию на сумму более $42 млн Энергетика 17:55
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа более чем на 16% Энергетика 17:46
Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает учителей и студентов о фишинговых кампаниях в WhatsApp Общество 17:44
В Баку отметили десятилетие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО) Культура 17:39
На портале минобразования Азербайджана "Виртуальная школа" созданы новые механизмы контроля Общество 17:37
Азербайджан сократил объем экспорта нефтепродуктов Энергетика 17:31
"Туркменгаз" объявил тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 17:29
Внешнеторговый оборот Азербайджана в годовом обращении сократился Бизнес 17:28
Режим Пашиняна объявил войну своему народу - комментарий Политика 17:26
Фуад Гахраманлы и еще 19 человек отпущены под домашний арест Общество 17:21
Kapital Bank откроет новые филиалы в освобожденных от оккупации районах Азербайджана Финансы 17:09
Путин рассказал Макрону о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 17:05
В Туркменистане внедряется новый способ обогащения железосодержащей руды Бизнес 16:59
С начала года выросло количество деловых поездок из Турции в Азербайджан Турция 16:53
Подарок от жителей Садахлы азербайджанской армии по случаю Победы Политика 16:48
Увеличен экспорт мужской текстильной одежды из Туркменистана в ЕАЭС Бизнес 16:44
Кредитование сектора недвижимости в годовом обращении увеличилось Финансы 16:40
В Азербайджане выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 605 человек Общество 16:39
Объём денежных переводов в Грузию вырос на 18% Грузия 16:37
Пашинян словно мышь прячется по углам - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО) Социум 16:35
С начала года из ОАЭ через порты Турции было перевалено около 3 млн. тонн грузов Турция 16:31
Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана Интервью 16:30
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 39 млн тонн Турция 16:27
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 380 тыс. тонн бентонита Турция 16:26
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения - Минобороны РФ Нагорно-карабахский конфликт 16:23
Туркменистан в два раза увеличил экспорт нефтепродуктов в ЕАЭС Энергетика 16:21
В Джабраильский район и город Шуша подано электричество - Азеришыг Нагорно-карабахский конфликт 16:19
Цена нефти Brent поднялась до $44,16 Энергетика 16:18
В Азербайджане упал спрос на турецкий цемент Турция 16:15
Расходы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сократились Транспорт 16:12
Минздрав Турции объявил тендер на создание медицинской лаборатории в провинции Ван Турция 16:10
Узбекское агропромышленное агентство закупит агрометеорологические станции Тендеры 16:08
Центробанк огласил особенности внедрения системы мгновенных платежей в Азербайджане Финансы 16:07
В Азербайджане оглашены итоги собеседований по приему учителей на работу в колледжи Общество 16:00
Глава МИД Армении подал в отставку Армения 15:59
В мечеть Говхар Ага в городе Шуша подано электричество (ВИДЕО) Общество 15:56
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) Социум 15:53
С 1 января Болгария начнет получать газ из Азербайджана Энергетика 15:48
Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев Интервью 15:41
Нефтехимия одно из приоритетных направлений развития ТЭК - Минэнерго Казахстана Энергетика 15:40
За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов Культура 15:37
Памяти шехидов Карабахской войны. Кофе, который он мне не нальёт... Интервью 15:32
Франция увеличивает импорт цемента из Турции Турция 15:29
Использование мечетей в качестве хлева для свиней - вандализм и варварство - Анар Керимов Культура 15:27
Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:16
Международный аэропорт «Ташкент» объявляет тендер на приобретение программного обеспечения Тендеры 15:15
Худаферинские мосты по всем показателям достойны включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Культура 15:13
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов Финансы 15:08
В 2019 году доходы от перевозки грузов ЗАО "АЖД" выросли на 12% Транспорт 15:02
Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат Политика 15:02
Газпромбанк обнародовал прогноз по восстановлению экономики Азербайджана Финансы 14:59
Азербайджан примет участие на экспортном форуме «СНГ: перезагрузка» Бизнес 14:56
Завершены 4 из 5 этапов поставок труб для интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 14:47
Минфин Узбекистана обнародовал детали стратегии повышения прозрачности госбюджета Финансы 14:46
Соглашение по Карабаху является эффективным шагом - МИД Ирана Политика 14:43
В Джабраиле задержаны лица, не подчинившиеся на комендантском посту приказу полиции Происшествия 14:38
В Туркменистане обнаружены новые месторождения по запасу подземных вод Туркменистан 14:32
Иран и Ирак увеличивают товарооборот до 20 млн. долларов в год Экономика 14:31
Пегов как виновник поражения Армении: мавр сделал свое дело, мавр может уходить Политика 14:28
Частный сектор Туркменистана модернизирует энергосистему в Дашогузском регионе Энергетика 14:27
Минсельхоз Азербайджана подписал контракт на сумму около 190 тысяч манатов Строительство 14:22
Туркменская хлопкопрядильная фабрика экспортировала большой объем продукции Бизнес 14:18
ADY Express транспортирует на турецкий рынок продукцию крупного российского предприятия Транспорт 14:14
В Казахстане реализуются цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, строительства Бизнес 14:09
Дашогузская швейная фабрика Туркменистана с опережением выполнила годовой план производства Бизнес 14:08
Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану Культура 14:04
BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230 Энергетика 13:48
Пусть у нас нет зрения и ног, но мы увидем и взберемся на горные перевалы Карабаха… (ВИДЕО) Социум 13:41
В Баку сохранится дождливая погода Общество 13:40
Международные эксперты проведут мониторинг памятников города Шуша Культура 13:37
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южнокавказского газопровода Энергетика 13:26
"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау Энергетика 13:22
Весь мир признаёт, что Карабах принадлежит Азербайджану - премьер-министр Пакистана Политика 13:22
Пробурены 20 скважин для наращивания добычи в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 13:18
ОАЭ и Афганистан закупили базовое масло туркменского производства Бизнес 13:03
На минувшей неделе цены на азербайджанскую нефть значительно возросли (ОБЗОР) Финансы 13:00
Ուշադրություն, ուշադրություն. Ասում է Ադրբեջանը Внимание, внимание, говорит Азербайджан! Политика 12:52
В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ Общество 12:45
BP наращивает добычу газа и конденсата на «Шах Дениз» Энергетика 12:40
Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан Турция 12:35
Все новости