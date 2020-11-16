Депозиты физических лиц в Азербайджане вновь сократились
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Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде
В январе-октябре 2020 г. хлопководство в Азербайджане стало самой прибыльной отраслью сельского хозяйства
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил
Al Jazeera English подготовил видеоматериал касательно вывода армянских ВС из Кельбаджарского района (ВИДЕО)
Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает учителей и студентов о фишинговых кампаниях в WhatsApp
В Баку отметили десятилетие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана
Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев
За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов
Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов
Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат
Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану
"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау