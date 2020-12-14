Центробанк Азербайджана предоставляет единовременные страховые выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами

БАКУ /Trend/ - В целях оперативного обеспечения единовременных страховых выплат наследникам военнослужащих, ставших шехидами, и военнослужащим, получившим травмы различной степени тяжести в 44-дневной Отечественной войне за освобождение наших земель от армянской оккупации, а также в период Первой Карабахской войны, в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) создана рабочая группа, состоящая из руководящих лиц.