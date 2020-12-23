Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 23 декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов со сроком обращения 29 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что в ходе аукциона 16 инвесторами были представлены 26 заказов в ценовом диапазоне от 99,45 маната (6,87 процента) до 99,53 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (5,76 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 841,5 миллиона манатов.

Дата погашения - 21 января 2021 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni