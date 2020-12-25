Манат укрепился к евро и подешевел к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0738 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
25 декабря 2020 г.:
|
24 декабря 2020 г.:
|
25 ноября 2020 г.:
|
25 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0738
|
2,0746
|
2,0246
|
1,8846
|
-0,0008
|
0,0492
|
0,1892
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0226
|
0,0225
|
0,0275
|
0,0004
|
0,0005
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,224
|
0,2222
|
0,2124
|
0,2858
|
0,0018
|
0,0116
|
-0,0618
|
1 австралийский доллар
|
1,291
|
1,2889
|
1,2509
|
1,1766
|
0,0021
|
0,0401
|
0,1144
|
1 аргентинский песо
|
0,0204
|
0,0204
|
0,0211
|
0,0285
|
0
|
-0,0007
|
-0,0081
|
1 белорусский рубль
|
0,6575
|
0,6585
|
0,6656
|
0,8119
|
-0,0010
|
-0,0081
|
-0,1544
|
1 бразильский реал
|
0,3259
|
0,3266
|
0,3163
|
0,4163
|
-0,0007
|
0,0096
|
-0,0904
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1166
|
0,1164
|
0,1119
|
0,12
|
0,0002
|
0,0047
|
-0,0034
|
100 южнокорейских вон
|
0,1544
|
0,1541
|
0,1537
|
0,1463
|
0,0003
|
0,0007
|
0,0081
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0789
|
0,0774
|
0,0739
|
0,0001
|
0,0016
|
0,0051
|
100 чилийских песо
|
0,2381
|
0,238
|
0,2199
|
0,2262
|
0,0001
|
0,0182
|
0,0119
|
1 китайский юань
|
0,2604
|
0,2603
|
0,2585
|
0,2429
|
0,0001
|
0,0019
|
0,0175
|
1 датская крона
|
0,2788
|
0,2789
|
0,272
|
0,2522
|
-0,0001
|
0,0068
|
0,0266
|
1 грузинский лари
|
0,5206
|
0,5203
|
0,5136
|
0,5972
|
0,0003
|
0,0070
|
-0,0766
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2182
|
0
|
0
|
0,0011
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,023
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3072
|
2,3027
|
2,2714
|
2,2024
|
0,0045
|
0,0358
|
0,1048
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,206
|
0,2054
|
0,1994
|
0,1806
|
0,0006
|
0,0066
|
0,0254
|
1 швейцарский франк
|
1,9093
|
1,9154
|
1,8667
|
1,7334
|
-0,0061
|
0,0426
|
0,1759
|
1 израильский шекель
|
0,5281
|
0,5286
|
0,5102
|
0,4891
|
-0,0005
|
0,0179
|
0,0390
|
1 канадский доллар
|
1,3217
|
1,3232
|
1,3076
|
1,2915
|
-0,0015
|
0,0141
|
0,0302
|
1 кувейтский динар
|
5,5677
|
5,5717
|
5,5578
|
5,6012
|
-0,0040
|
0,0099
|
-0,0335
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,021
|
0,0242
|
0,0001
|
-0,0009
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1125
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4187
|
0,4188
|
0,416
|
0,411
|
-0,0001
|
0,0027
|
0,0077
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0848
|
0,0849
|
0,0896
|
0,0007
|
0,0006
|
-0,0041
|
1 молдавская лея
|
0,0985
|
0,0986
|
0,0988
|
0,0982
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1059
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1964
|
0,1973
|
0,1915
|
0,1906
|
-0,0009
|
0,0049
|
0,0058
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4603
|
0,4608
|
0,4537
|
0,4422
|
-0,0005
|
0,0066
|
0,0181
|
1 сингапурский доллар
|
1,2795
|
1,2785
|
1,267
|
1,2547
|
0,0010
|
0,0125
|
0,0248
|
1 саудовский риал
|
0,453
|
0,453
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
-0,0003
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4485
|
2,4485
|
2,4217
|
2,3398
|
0
|
0,0268
|
0,1087
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0565
|
0
|
0,0008
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0599
|
0,06
|
0,06
|
0,0732
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0133
|
100 японских иен
|
1,6415
|
1,641
|
1,6275
|
1,5541
|
0,0005
|
0,0140
|
0,0874
|
1 новозеландский доллар
|
1,2079
|
1,2062
|
1,1872
|
1,1278
|
0,0017
|
0,0207
|
0,0801
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni