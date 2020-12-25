Манат укрепился к евро и подешевел к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0738 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 25 декабря 2020 г.: 24 декабря 2020 г.: 25 ноября 2020 г.: 25 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0738 2,0746 2,0246 1,8846 -0,0008 0,0492 0,1892 1 российский рубль 0,023 0,0226 0,0225 0,0275 0,0004 0,0005 -0,0045 1 турецкая лира 0,224 0,2222 0,2124 0,2858 0,0018 0,0116 -0,0618 1 австралийский доллар 1,291 1,2889 1,2509 1,1766 0,0021 0,0401 0,1144 1 аргентинский песо 0,0204 0,0204 0,0211 0,0285 0 -0,0007 -0,0081 1 белорусский рубль 0,6575 0,6585 0,6656 0,8119 -0,0010 -0,0081 -0,1544 1 бразильский реал 0,3259 0,3266 0,3163 0,4163 -0,0007 0,0096 -0,0904 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4629 0,4628 0,4628 0 0,0001 0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1166 0,1164 0,1119 0,12 0,0002 0,0047 -0,0034 100 южнокорейских вон 0,1544 0,1541 0,1537 0,1463 0,0003 0,0007 0,0081 1 чешская крона 0,079 0,0789 0,0774 0,0739 0,0001 0,0016 0,0051 100 чилийских песо 0,2381 0,238 0,2199 0,2262 0,0001 0,0182 0,0119 1 китайский юань 0,2604 0,2603 0,2585 0,2429 0,0001 0,0019 0,0175 1 датская крона 0,2788 0,2789 0,272 0,2522 -0,0001 0,0068 0,0266 1 грузинский лари 0,5206 0,5203 0,5136 0,5972 0,0003 0,0070 -0,0766 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2182 0 0 0,0011 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,023 0,0239 0 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3072 2,3027 2,2714 2,2024 0,0045 0,0358 0,1048 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0122 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,206 0,2054 0,1994 0,1806 0,0006 0,0066 0,0254 1 швейцарский франк 1,9093 1,9154 1,8667 1,7334 -0,0061 0,0426 0,1759 1 израильский шекель 0,5281 0,5286 0,5102 0,4891 -0,0005 0,0179 0,0390 1 канадский доллар 1,3217 1,3232 1,3076 1,2915 -0,0015 0,0141 0,0302 1 кувейтский динар 5,5677 5,5717 5,5578 5,6012 -0,0040 0,0099 -0,0335 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,004 0,0045 0,0001 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,021 0,0242 0,0001 -0,0009 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1126 0,1125 -0,0001 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4187 0,4188 0,416 0,411 -0,0001 0,0027 0,0077 1 мексиканский песо 0,0855 0,0848 0,0849 0,0896 0,0007 0,0006 -0,0041 1 молдавская лея 0,0985 0,0986 0,0988 0,0982 -0,0001 -0,0003 0,0003 1 египетский фунт 0,1081 0,1082 0,1084 0,1059 -0,0001 -0,0003 0,0022 1 норвежская крона 0,1964 0,1973 0,1915 0,1906 -0,0009 0,0049 0,0058 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4603 0,4608 0,4537 0,4422 -0,0005 0,0066 0,0181 1 сингапурский доллар 1,2795 1,2785 1,267 1,2547 0,0010 0,0125 0,0248 1 саудовский риал 0,453 0,453 0,4533 0,453 0 -0,0003 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4485 2,4485 2,4217 2,3398 0 0,0268 0,1087 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0565 0 0,0008 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0599 0,06 0,06 0,0732 -0,0001 -0,0001 -0,0133 100 японских иен 1,6415 1,641 1,6275 1,5541 0,0005 0,0140 0,0874 1 новозеландский доллар 1,2079 1,2062 1,1872 1,1278 0,0017 0,0207 0,0801

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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