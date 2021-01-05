В Азербайджане ликвидируется страховая компания

БАКУ /Trend/ - Страховая компания «AXA MBASK» прекращает свою деятельность, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, руководство «AXA MBASK» приняло решение о прекращении деятельности и ликвидации компании. Акции компании полностью принадлежат испанской дочерней компании «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» французской группы "AXA".

Напомним, что страховая компания «AXA MBASK» с уставным капиталом в 20,5 миллиона манатов была зарегистрирована в 1992 году и оказывала услуги по страхованию автомобилей (каско), имущества, грузов, страхованию путешествующих, а также предлагала услуги по медицинскому страхованию.

(Автор: Зейни Джафаров)

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