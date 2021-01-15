В Баку состоялись торги по размещению краткосрочных нот Центробанка

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 15 января 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 168 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 10 инвесторами были представлены 16 заказов в ценовом диапазоне от 96,62 маната (7,5 процента) до 97,39 маната (5,74 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 97,39 маната (5,75 процента), средневзвешенная цена – 97,39 маната (5,75 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 293,08 миллиона манатов, а объем размещенных нот - 120 миллионов манатов.

Дата погашения - второе июля 2021 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

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