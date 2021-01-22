Манат укрепился к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 января установлен на уровне 1,7 и 2,0695 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
22 января 2021 г.:
|
21 января 2021 г.:
|
22 декабря 2020 г.:
|
22 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0695
|
2,0623
|
2,0783
|
1,884
|
0,0072
|
-0,0088
|
0,1855
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0275
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2305
|
0,2291
|
0,2222
|
0,2864
|
0,0014
|
0,0083
|
-0,0559
|
1 австралийский доллар
|
1,3171
|
1,3212
|
1,2855
|
1,1625
|
-0,0041
|
0,0316
|
0,1546
|
1 аргентинский песо
|
0,0197
|
0,0197
|
0,0204
|
0,0283
|
0
|
-0,0007
|
-0,0086
|
1 белорусский рубль
|
0,6699
|
0,6698
|
0,6696
|
0,8033
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,1334
|
1 бразильский реал
|
0,3172
|
0,3203
|
0,3316
|
0,4035
|
-0,0031
|
-0,0144
|
-0,0863
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1134
|
0,1143
|
0,116
|
0,1174
|
-0,0009
|
-0,0026
|
-0,0040
|
100 южнокорейских вон
|
0,1542
|
0,1546
|
0,1535
|
0,1461
|
-0,0004
|
0,0007
|
0,0081
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,079
|
0,0793
|
0,0751
|
0,0003
|
0
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,2367
|
0,2353
|
0,2334
|
0,2198
|
0,0014
|
0,0033
|
0,0169
|
1 китайский юань
|
0,2628
|
0,2631
|
0,2595
|
0,2463
|
-0,0003
|
0,0033
|
0,0165
|
1 датская крона
|
0,2782
|
0,2772
|
0,2794
|
0,2521
|
0,0010
|
-0,0012
|
0,0261
|
1 грузинский лари
|
0,5153
|
0,5159
|
0,5211
|
0,5894
|
-0,0006
|
-0,0058
|
-0,0741
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,023
|
0,0239
|
0
|
0,0003
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3318
|
2,3263
|
2,2775
|
2,2176
|
0,0055
|
0,0543
|
0,1142
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2055
|
0,2042
|
0,2058
|
0,1786
|
0,0013
|
-0,0003
|
0,0269
|
1 швейцарский франк
|
1,921
|
1,9128
|
1,9177
|
1,7532
|
0,0082
|
0,0033
|
0,1678
|
1 израильский шекель
|
0,5192
|
0,5207
|
0,5239
|
0,4918
|
-0,0015
|
-0,0047
|
0,0274
|
1 канадский доллар
|
1,3424
|
1,3474
|
1,3208
|
1,2991
|
-0,0050
|
0,0216
|
0,0433
|
1 кувейтский динар
|
5,6142
|
5,612
|
5,5753
|
5,5979
|
0,0022
|
0,0389
|
0,0163
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1122
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4211
|
0,4217
|
0,4188
|
0,4173
|
-0,0006
|
0,0023
|
0,0038
|
1 мексиканский песо
|
0,086
|
0,0869
|
0,0847
|
0,0906
|
-0,0009
|
0,0013
|
-0,0046
|
1 молдавская лея
|
0,0972
|
0,0974
|
0,0988
|
0,0965
|
-0,0002
|
-0,0016
|
0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1085
|
0,1076
|
0
|
-0,0004
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2019
|
0,2009
|
0,1966
|
0,1891
|
0,0010
|
0,0053
|
0,0128
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4567
|
0,455
|
0,4624
|
0,4454
|
0,0017
|
-0,0057
|
0,0113
|
1 сингапурский доллар
|
1,2839
|
1,2842
|
1,2726
|
1,2595
|
-0,0003
|
0,0113
|
0,0244
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4531
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4523
|
2,4486
|
2,443
|
2,3455
|
0,0037
|
0,0093
|
0,1068
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0608
|
0,0603
|
0,0567
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0602
|
0,0605
|
0,07
|
0
|
-0,0003
|
-0,0098
|
100 японских иен
|
1,6415
|
1,6429
|
1,6435
|
1,5454
|
-0,0014
|
-0,0020
|
0,0961
|
1 новозеландский доллар
|
1,2231
|
1,2249
|
1,2003
|
1,1204
|
-0,0018
|
0,0228
|
0,1027
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni