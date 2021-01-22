Манат укрепился к рублю

Финансы 22 января 2021 09:49 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 января установлен на уровне 1,7 и 2,0695 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

22 января 2021 г.:

21 января 2021 г.:

22 декабря 2020 г.:

22 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0695

2,0623

2,0783

1,884

0,0072

-0,0088

0,1855

1 российский рубль

0,023

0,0232

0,0227

0,0275

-0,0002

0,0003

-0,0045

1 турецкая лира

0,2305

0,2291

0,2222

0,2864

0,0014

0,0083

-0,0559

1 австралийский доллар

1,3171

1,3212

1,2855

1,1625

-0,0041

0,0316

0,1546

1 аргентинский песо

0,0197

0,0197

0,0204

0,0283

0

-0,0007

-0,0086

1 белорусский рубль

0,6699

0,6698

0,6696

0,8033

0,0001

0,0003

-0,1334

1 бразильский реал

0,3172

0,3203

0,3316

0,4035

-0,0031

-0,0144

-0,0863

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4629

0,4628

0

-0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1134

0,1143

0,116

0,1174

-0,0009

-0,0026

-0,0040

100 южнокорейских вон

0,1542

0,1546

0,1535

0,1461

-0,0004

0,0007

0,0081

1 чешская крона

0,0793

0,079

0,0793

0,0751

0,0003

0

0,0042

100 чилийских песо

0,2367

0,2353

0,2334

0,2198

0,0014

0,0033

0,0169

1 китайский юань

0,2628

0,2631

0,2595

0,2463

-0,0003

0,0033

0,0165

1 датская крона

0,2782

0,2772

0,2794

0,2521

0,0010

-0,0012

0,0261

1 грузинский лари

0,5153

0,5159

0,5211

0,5894

-0,0006

-0,0058

-0,0741

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2187

0

0

0,0006

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,023

0,0239

0

0,0003

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3318

2,3263

2,2775

2,2176

0,0055

0,0543

0,1142

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0124

0

0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2055

0,2042

0,2058

0,1786

0,0013

-0,0003

0,0269

1 швейцарский франк

1,921

1,9128

1,9177

1,7532

0,0082

0,0033

0,1678

1 израильский шекель

0,5192

0,5207

0,5239

0,4918

-0,0015

-0,0047

0,0274

1 канадский доллар

1,3424

1,3474

1,3208

1,2991

-0,0050

0,0216

0,0433

1 кувейтский динар

5,6142

5,612

5,5753

5,5979

0,0022

0,0389

0,0163

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0201

0,0243

0

0,0001

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1122

0,1122

0,0001

0,0003

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4211

0,4217

0,4188

0,4173

-0,0006

0,0023

0,0038

1 мексиканский песо

0,086

0,0869

0,0847

0,0906

-0,0009

0,0013

-0,0046

1 молдавская лея

0,0972

0,0974

0,0988

0,0965

-0,0002

-0,0016

0,0007

1 египетский фунт

0,1081

0,1081

0,1085

0,1076

0

-0,0004

0,0005

1 норвежская крона

0,2019

0,2009

0,1966

0,1891

0,0010

0,0053

0,0128

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0178

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4567

0,455

0,4624

0,4454

0,0017

-0,0057

0,0113

1 сингапурский доллар

1,2839

1,2842

1,2726

1,2595

-0,0003

0,0113

0,0244

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4531

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4523

2,4486

2,443

2,3455

0,0037

0,0093

0,1068

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0608

0,0603

0,0567

-0,0001

0,0004

0,0040

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0602

0,0602

0,0605

0,07

0

-0,0003

-0,0098

100 японских иен

1,6415

1,6429

1,6435

1,5454

-0,0014

-0,0020

0,0961

1 новозеландский доллар

1,2231

1,2249

1,2003

1,1204

-0,0018

0,0228

0,1027

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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