Манат укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 января установлен на уровне 1,7 и 2,0695 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 22 января 2021 г.: 21 января 2021 г.: 22 декабря 2020 г.: 22 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0695 2,0623 2,0783 1,884 0,0072 -0,0088 0,1855 1 российский рубль 0,023 0,0232 0,0227 0,0275 -0,0002 0,0003 -0,0045 1 турецкая лира 0,2305 0,2291 0,2222 0,2864 0,0014 0,0083 -0,0559 1 австралийский доллар 1,3171 1,3212 1,2855 1,1625 -0,0041 0,0316 0,1546 1 аргентинский песо 0,0197 0,0197 0,0204 0,0283 0 -0,0007 -0,0086 1 белорусский рубль 0,6699 0,6698 0,6696 0,8033 0,0001 0,0003 -0,1334 1 бразильский реал 0,3172 0,3203 0,3316 0,4035 -0,0031 -0,0144 -0,0863 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1134 0,1143 0,116 0,1174 -0,0009 -0,0026 -0,0040 100 южнокорейских вон 0,1542 0,1546 0,1535 0,1461 -0,0004 0,0007 0,0081 1 чешская крона 0,0793 0,079 0,0793 0,0751 0,0003 0 0,0042 100 чилийских песо 0,2367 0,2353 0,2334 0,2198 0,0014 0,0033 0,0169 1 китайский юань 0,2628 0,2631 0,2595 0,2463 -0,0003 0,0033 0,0165 1 датская крона 0,2782 0,2772 0,2794 0,2521 0,0010 -0,0012 0,0261 1 грузинский лари 0,5153 0,5159 0,5211 0,5894 -0,0006 -0,0058 -0,0741 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,023 0,0239 0 0,0003 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3318 2,3263 2,2775 2,2176 0,0055 0,0543 0,1142 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0124 0 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2055 0,2042 0,2058 0,1786 0,0013 -0,0003 0,0269 1 швейцарский франк 1,921 1,9128 1,9177 1,7532 0,0082 0,0033 0,1678 1 израильский шекель 0,5192 0,5207 0,5239 0,4918 -0,0015 -0,0047 0,0274 1 канадский доллар 1,3424 1,3474 1,3208 1,2991 -0,0050 0,0216 0,0433 1 кувейтский динар 5,6142 5,612 5,5753 5,5979 0,0022 0,0389 0,0163 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0243 0 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1122 0,1122 0,0001 0,0003 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4211 0,4217 0,4188 0,4173 -0,0006 0,0023 0,0038 1 мексиканский песо 0,086 0,0869 0,0847 0,0906 -0,0009 0,0013 -0,0046 1 молдавская лея 0,0972 0,0974 0,0988 0,0965 -0,0002 -0,0016 0,0007 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1085 0,1076 0 -0,0004 0,0005 1 норвежская крона 0,2019 0,2009 0,1966 0,1891 0,0010 0,0053 0,0128 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4567 0,455 0,4624 0,4454 0,0017 -0,0057 0,0113 1 сингапурский доллар 1,2839 1,2842 1,2726 1,2595 -0,0003 0,0113 0,0244 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4531 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4523 2,4486 2,443 2,3455 0,0037 0,0093 0,1068 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0608 0,0603 0,0567 -0,0001 0,0004 0,0040 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0602 0,0605 0,07 0 -0,0003 -0,0098 100 японских иен 1,6415 1,6429 1,6435 1,5454 -0,0014 -0,0020 0,0961 1 новозеландский доллар 1,2231 1,2249 1,2003 1,1204 -0,0018 0,0228 0,1027

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni