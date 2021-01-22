Центробанк Азербайджана о выпуске в обращение банкноты в 500 манатов

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях распространены изображения “бумажного денежного знака” номиналом 500 манатов с изображениями Хары-бюльбюль, Шушинской крепости и Карабахских коней.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в соответствии с требованиями Конституции Азербайджана и Закона “О Центральном банке” разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно Центральным банком Азербайджана.

Сообщается, что Центральный банк Азербайджана не выпускал в обращение купюру номиналом в 500 манатов, и информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

В Центробанке призывают граждан быть осторожными в этих вопросах и получать информацию о национальных денежных знаках от Центробанка страны и его официальной интернет-страницы.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni