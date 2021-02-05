Рубль и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0322 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 05 февраля 2021 г.: 04 февраля 2021 г.: 05 января 2021 г.: 05 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0322 2,0434 2,0854 1,8758 -0,0112 -0,0532 0,1564 1 российский рубль 0,0225 0,0224 0,0229 0,0269 0,0001 -0,0004 -0,0044 1 турецкая лира 0,238 0,2374 0,2291 0,2842 0,0006 0,0089 -0,0462 1 австралийский доллар 1,2904 1,2966 1,3081 1,1453 -0,0062 -0,0177 0,1451 1 аргентинский песо 0,0193 0,0194 0,0201 0,0281 -0,0001 -0,0008 -0,0088 1 белорусский рубль 0,6447 0,6436 0,659 0,7905 0,0011 -0,0143 -0,1458 1 бразильский реал 0,313 0,3161 0,3225 0,3996 -0,0031 -0,0095 -0,0866 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1132 0,1135 0,1158 0,1146 -0,0003 -0,0026 -0,0014 100 южнокорейских вон 0,1511 0,152 0,1564 0,1429 -0,0009 -0,0053 0,0082 1 чешская крона 0,0786 0,0789 0,0797 0,0747 -0,0003 -0,0011 0,0039 100 чилийских песо 0,2299 0,232 0,242 0,2175 -0,0021 -0,0121 0,0124 1 китайский юань 0,2625 0,2632 0,263 0,2428 -0,0007 -0,0005 0,0197 1 датская крона 0,2733 0,2747 0,2803 0,251 -0,0014 -0,0070 0,0223 1 грузинский лари 0,5123 0,5132 0,5144 0,5965 -0,0009 -0,0021 -0,0842 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2189 0 0 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0239 0 0,0001 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3244 2,3146 2,3089 2,2128 0,0098 0,0155 0,1116 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0122 0,0124 0 -0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2006 0,202 0,2066 0,1771 -0,0014 -0,0060 0,0235 1 швейцарский франк 1,8796 1,8892 1,9308 1,753 -0,0096 -0,0512 0,1266 1 израильский шекель 0,5173 0,5156 0,5293 0,4933 0,0017 -0,0120 0,0240 1 канадский доллар 1,3251 1,3283 1,3323 1,2792 -0,0032 -0,0072 0,0459 1 кувейтский динар 5,6088 5,6111 5,5966 5,5958 -0,0023 0,0122 0,0130 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0241 0 -0,0002 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1117 0,1122 0,1123 0,0005 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4172 0,4194 0,4241 0,4124 -0,0022 -0,0069 0,0048 1 мексиканский песо 0,0833 0,084 0,0856 0,091 -0,0007 -0,0023 -0,0077 1 молдавская лея 0,0971 0,0977 0,0989 0,0978 -0,0006 -0,0018 -0,0007 1 египетский фунт 0,1084 0,1082 0,1082 0,1076 0,0002 0,0002 0,0008 1 норвежская крона 0,1966 0,1976 0,1995 0,1841 -0,0010 -0,0029 0,0125 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4516 0,4553 0,4583 0,4386 -0,0037 -0,0067 0,0130 1 сингапурский доллар 1,2698 1,274 1,2883 1,231 -0,0042 -0,0185 0,0388 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4531 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4365 2,4394 2,4629 2,3398 -0,0029 -0,0264 0,0967 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0607 0,0565 0 0,0001 0,0043 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0608 0,0597 0,0686 0,0003 0,0014 -0,0075 100 японских иен 1,6102 1,617 1,65 1,5529 -0,0068 -0,0398 0,0573 1 новозеландский доллар 1,2145 1,2234 1,2254 1,1022 -0,0089 -0,0109 0,1123

(Автор: Зейни Джафаров)

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