Рубль и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0322 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
05 февраля 2021 г.:
|
04 февраля 2021 г.:
|
05 января 2021 г.:
|
05 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0322
|
2,0434
|
2,0854
|
1,8758
|
-0,0112
|
-0,0532
|
0,1564
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0224
|
0,0229
|
0,0269
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,238
|
0,2374
|
0,2291
|
0,2842
|
0,0006
|
0,0089
|
-0,0462
|
1 австралийский доллар
|
1,2904
|
1,2966
|
1,3081
|
1,1453
|
-0,0062
|
-0,0177
|
0,1451
|
1 аргентинский песо
|
0,0193
|
0,0194
|
0,0201
|
0,0281
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0088
|
1 белорусский рубль
|
0,6447
|
0,6436
|
0,659
|
0,7905
|
0,0011
|
-0,0143
|
-0,1458
|
1 бразильский реал
|
0,313
|
0,3161
|
0,3225
|
0,3996
|
-0,0031
|
-0,0095
|
-0,0866
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1132
|
0,1135
|
0,1158
|
0,1146
|
-0,0003
|
-0,0026
|
-0,0014
|
100 южнокорейских вон
|
0,1511
|
0,152
|
0,1564
|
0,1429
|
-0,0009
|
-0,0053
|
0,0082
|
1 чешская крона
|
0,0786
|
0,0789
|
0,0797
|
0,0747
|
-0,0003
|
-0,0011
|
0,0039
|
100 чилийских песо
|
0,2299
|
0,232
|
0,242
|
0,2175
|
-0,0021
|
-0,0121
|
0,0124
|
1 китайский юань
|
0,2625
|
0,2632
|
0,263
|
0,2428
|
-0,0007
|
-0,0005
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2733
|
0,2747
|
0,2803
|
0,251
|
-0,0014
|
-0,0070
|
0,0223
|
1 грузинский лари
|
0,5123
|
0,5132
|
0,5144
|
0,5965
|
-0,0009
|
-0,0021
|
-0,0842
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3244
|
2,3146
|
2,3089
|
2,2128
|
0,0098
|
0,0155
|
0,1116
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0122
|
0,0124
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2006
|
0,202
|
0,2066
|
0,1771
|
-0,0014
|
-0,0060
|
0,0235
|
1 швейцарский франк
|
1,8796
|
1,8892
|
1,9308
|
1,753
|
-0,0096
|
-0,0512
|
0,1266
|
1 израильский шекель
|
0,5173
|
0,5156
|
0,5293
|
0,4933
|
0,0017
|
-0,0120
|
0,0240
|
1 канадский доллар
|
1,3251
|
1,3283
|
1,3323
|
1,2792
|
-0,0032
|
-0,0072
|
0,0459
|
1 кувейтский динар
|
5,6088
|
5,6111
|
5,5966
|
5,5958
|
-0,0023
|
0,0122
|
0,0130
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0241
|
0
|
-0,0002
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1117
|
0,1122
|
0,1123
|
0,0005
|
0
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4172
|
0,4194
|
0,4241
|
0,4124
|
-0,0022
|
-0,0069
|
0,0048
|
1 мексиканский песо
|
0,0833
|
0,084
|
0,0856
|
0,091
|
-0,0007
|
-0,0023
|
-0,0077
|
1 молдавская лея
|
0,0971
|
0,0977
|
0,0989
|
0,0978
|
-0,0006
|
-0,0018
|
-0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1076
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,1966
|
0,1976
|
0,1995
|
0,1841
|
-0,0010
|
-0,0029
|
0,0125
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4516
|
0,4553
|
0,4583
|
0,4386
|
-0,0037
|
-0,0067
|
0,0130
|
1 сингапурский доллар
|
1,2698
|
1,274
|
1,2883
|
1,231
|
-0,0042
|
-0,0185
|
0,0388
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4365
|
2,4394
|
2,4629
|
2,3398
|
-0,0029
|
-0,0264
|
0,0967
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0565
|
0
|
0,0001
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0608
|
0,0597
|
0,0686
|
0,0003
|
0,0014
|
-0,0075
|
100 японских иен
|
1,6102
|
1,617
|
1,65
|
1,5529
|
-0,0068
|
-0,0398
|
0,0573
|
1 новозеландский доллар
|
1,2145
|
1,2234
|
1,2254
|
1,1022
|
-0,0089
|
-0,0109
|
0,1123
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni