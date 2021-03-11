Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0278 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
11 марта 2021 г.:
|
10 марта 2021 г.:
|
11 февраля 2021 г.:
|
11 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0278
|
2,0198
|
2,061
|
1,9284
|
0,0080
|
-0,0332
|
0,0994
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,023
|
0,0241
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2266
|
0,2229
|
0,2409
|
0,2768
|
0,0037
|
-0,0143
|
-0,0502
|
1 австралийский доллар
|
1,3155
|
1,3065
|
1,315
|
1,1048
|
0,0090
|
0,0005
|
0,2107
|
1 аргентинский песо
|
0,0187
|
0,0188
|
0,0192
|
0,0272
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6528
|
0,6528
|
0,66
|
0,7368
|
0
|
-0,0072
|
-0,0840
|
1 бразильский реал
|
0,2997
|
0,2928
|
0,3157
|
0,3662
|
0,0069
|
-0,0160
|
-0,0665
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1128
|
0,1109
|
0,1154
|
0,1063
|
0,0019
|
-0,0026
|
0,0065
|
100 южнокорейских вон
|
0,1496
|
0,1488
|
0,1538
|
0,1422
|
0,0008
|
-0,0042
|
0,0074
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
0,077
|
0,08
|
0,0752
|
0,0004
|
-0,0026
|
0,0022
|
100 чилийских песо
|
0,2341
|
0,2313
|
0,2341
|
0,2034
|
0,0028
|
0
|
0,0307
|
1 китайский юань
|
0,2616
|
0,2611
|
0,2632
|
0,2445
|
0,0005
|
-0,0016
|
0,0171
|
1 датская крона
|
0,2727
|
0,2716
|
0,2771
|
0,2581
|
0,0011
|
-0,0044
|
0,0146
|
1 грузинский лари
|
0,5117
|
0,5118
|
0,5146
|
0,5963
|
-0,0001
|
-0,0029
|
-0,0846
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
-0,0003
|
0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0233
|
0,023
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3688
|
2,3575
|
2,3541
|
2,1971
|
0,0113
|
0,0147
|
0,1717
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0121
|
0,0118
|
0
|
-0,0003
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2006
|
0,1995
|
0,2044
|
0,1792
|
0,0011
|
-0,0038
|
0,0214
|
1 швейцарский франк
|
1,8279
|
1,8284
|
1,91
|
1,8193
|
-0,0005
|
-0,0821
|
0,0086
|
1 израильский шекель
|
0,5124
|
0,5109
|
0,5213
|
0,4816
|
0,0015
|
-0,0089
|
0,0308
|
1 канадский доллар
|
1,3479
|
1,3421
|
1,3393
|
1,2406
|
0,0058
|
0,0086
|
0,1073
|
1 кувейтский динар
|
5,614
|
5,6154
|
5,6235
|
5,5498
|
-0,0014
|
-0,0095
|
0,0642
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,112
|
0,1121
|
0
|
0,0004
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4133
|
0,4117
|
0,4203
|
0,4013
|
0,0016
|
-0,0070
|
0,0120
|
1 мексиканский песо
|
0,0814
|
0,08
|
0,0849
|
0,0812
|
0,0014
|
-0,0035
|
0,0002
|
1 молдавская лея
|
0,0964
|
0,0968
|
0,0969
|
0,098
|
-0,0004
|
-0,0005
|
-0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1088
|
0,108
|
0
|
-0,0007
|
0,0001
|
1 норвежская крона
|
0,2018
|
0,2001
|
0,201
|
0,1779
|
0,0017
|
0,0008
|
0,0239
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4431
|
0,4417
|
0,4586
|
0,4478
|
0,0014
|
-0,0155
|
-0,0047
|
1 сингапурский доллар
|
1,2655
|
1,2618
|
1,2826
|
1,2231
|
0,0037
|
-0,0171
|
0,0424
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4528
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4257
|
2,4268
|
2,4517
|
2,3693
|
-0,0011
|
-0,0260
|
0,0564
|
1 тайваньский доллар
|
0,0603
|
0,06
|
0,0607
|
0,0567
|
0,0003
|
-0,0004
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0613
|
0,061
|
0,0668
|
0
|
0,0003
|
-0,0055
|
100 японских иен
|
1,5667
|
1,5621
|
1,6255
|
1,6304
|
0,0046
|
-0,0588
|
-0,0637
|
1 новозеландский доллар
|
1,2246
|
1,2151
|
1,2278
|
1,0684
|
0,0095
|
-0,0032
|
0,1562
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni