Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0278 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 11 марта 2021 г.: 10 марта 2021 г.: 11 февраля 2021 г.: 11 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0278 2,0198 2,061 1,9284 0,0080 -0,0332 0,0994 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,023 0,0241 0,0001 0,0001 -0,0010 1 турецкая лира 0,2266 0,2229 0,2409 0,2768 0,0037 -0,0143 -0,0502 1 австралийский доллар 1,3155 1,3065 1,315 1,1048 0,0090 0,0005 0,2107 1 аргентинский песо 0,0187 0,0188 0,0192 0,0272 -0,0001 -0,0005 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6528 0,6528 0,66 0,7368 0 -0,0072 -0,0840 1 бразильский реал 0,2997 0,2928 0,3157 0,3662 0,0069 -0,0160 -0,0665 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4628 0,4628 0,4628 0,0001 0,0001 0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1128 0,1109 0,1154 0,1063 0,0019 -0,0026 0,0065 100 южнокорейских вон 0,1496 0,1488 0,1538 0,1422 0,0008 -0,0042 0,0074 1 чешская крона 0,0774 0,077 0,08 0,0752 0,0004 -0,0026 0,0022 100 чилийских песо 0,2341 0,2313 0,2341 0,2034 0,0028 0 0,0307 1 китайский юань 0,2616 0,2611 0,2632 0,2445 0,0005 -0,0016 0,0171 1 датская крона 0,2727 0,2716 0,2771 0,2581 0,0011 -0,0044 0,0146 1 грузинский лари 0,5117 0,5118 0,5146 0,5963 -0,0001 -0,0029 -0,0846 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2193 0,2188 0 -0,0003 0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0233 0,023 0 0 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3688 2,3575 2,3541 2,1971 0,0113 0,0147 0,1717 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0121 0,0118 0 -0,0003 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2006 0,1995 0,2044 0,1792 0,0011 -0,0038 0,0214 1 швейцарский франк 1,8279 1,8284 1,91 1,8193 -0,0005 -0,0821 0,0086 1 израильский шекель 0,5124 0,5109 0,5213 0,4816 0,0015 -0,0089 0,0308 1 канадский доллар 1,3479 1,3421 1,3393 1,2406 0,0058 0,0086 0,1073 1 кувейтский динар 5,614 5,6154 5,6235 5,5498 -0,0014 -0,0095 0,0642 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0043 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,0202 0,0243 0,0001 -0,0001 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,112 0,1121 0 0,0004 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4133 0,4117 0,4203 0,4013 0,0016 -0,0070 0,0120 1 мексиканский песо 0,0814 0,08 0,0849 0,0812 0,0014 -0,0035 0,0002 1 молдавская лея 0,0964 0,0968 0,0969 0,098 -0,0004 -0,0005 -0,0016 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1088 0,108 0 -0,0007 0,0001 1 норвежская крона 0,2018 0,2001 0,201 0,1779 0,0017 0,0008 0,0239 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0179 0 0 -0,0017 1 польский злотый 0,4431 0,4417 0,4586 0,4478 0,0014 -0,0155 -0,0047 1 сингапурский доллар 1,2655 1,2618 1,2826 1,2231 0,0037 -0,0171 0,0424 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4528 0 0 0,0004 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4257 2,4268 2,4517 2,3693 -0,0011 -0,0260 0,0564 1 тайваньский доллар 0,0603 0,06 0,0607 0,0567 0,0003 -0,0004 0,0036 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0613 0,061 0,0668 0 0,0003 -0,0055 100 японских иен 1,5667 1,5621 1,6255 1,6304 0,0046 -0,0588 -0,0637 1 новозеландский доллар 1,2246 1,2151 1,2278 1,0684 0,0095 -0,0032 0,1562

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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