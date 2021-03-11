Евро и рубль дорожают к манату

Финансы 11 марта 2021 09:47 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0278 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

11 марта 2021 г.:

10 марта 2021 г.:

11 февраля 2021 г.:

11 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0278

2,0198

2,061

1,9284

0,0080

-0,0332

0,0994

1 российский рубль

0,0231

0,023

0,023

0,0241

0,0001

0,0001

-0,0010

1 турецкая лира

0,2266

0,2229

0,2409

0,2768

0,0037

-0,0143

-0,0502

1 австралийский доллар

1,3155

1,3065

1,315

1,1048

0,0090

0,0005

0,2107

1 аргентинский песо

0,0187

0,0188

0,0192

0,0272

-0,0001

-0,0005

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6528

0,6528

0,66

0,7368

0

-0,0072

-0,0840

1 бразильский реал

0,2997

0,2928

0,3157

0,3662

0,0069

-0,0160

-0,0665

1 дирхам ОАЭ

0,4629

0,4628

0,4628

0,4628

0,0001

0,0001

0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1128

0,1109

0,1154

0,1063

0,0019

-0,0026

0,0065

100 южнокорейских вон

0,1496

0,1488

0,1538

0,1422

0,0008

-0,0042

0,0074

1 чешская крона

0,0774

0,077

0,08

0,0752

0,0004

-0,0026

0,0022

100 чилийских песо

0,2341

0,2313

0,2341

0,2034

0,0028

0

0,0307

1 китайский юань

0,2616

0,2611

0,2632

0,2445

0,0005

-0,0016

0,0171

1 датская крона

0,2727

0,2716

0,2771

0,2581

0,0011

-0,0044

0,0146

1 грузинский лари

0,5117

0,5118

0,5146

0,5963

-0,0001

-0,0029

-0,0846

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,2193

0,2188

0

-0,0003

0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0233

0,023

0

0

0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3688

2,3575

2,3541

2,1971

0,0113

0,0147

0,1717

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0121

0,0118

0

-0,0003

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2006

0,1995

0,2044

0,1792

0,0011

-0,0038

0,0214

1 швейцарский франк

1,8279

1,8284

1,91

1,8193

-0,0005

-0,0821

0,0086

1 израильский шекель

0,5124

0,5109

0,5213

0,4816

0,0015

-0,0089

0,0308

1 канадский доллар

1,3479

1,3421

1,3393

1,2406

0,0058

0,0086

0,1073

1 кувейтский динар

5,614

5,6154

5,6235

5,5498

-0,0014

-0,0095

0,0642

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0043

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,0202

0,0243

0,0001

-0,0001

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,112

0,1121

0

0,0004

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4133

0,4117

0,4203

0,4013

0,0016

-0,0070

0,0120

1 мексиканский песо

0,0814

0,08

0,0849

0,0812

0,0014

-0,0035

0,0002

1 молдавская лея

0,0964

0,0968

0,0969

0,098

-0,0004

-0,0005

-0,0016

1 египетский фунт

0,1081

0,1081

0,1088

0,108

0

-0,0007

0,0001

1 норвежская крона

0,2018

0,2001

0,201

0,1779

0,0017

0,0008

0,0239

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0179

0

0

-0,0017

1 польский злотый

0,4431

0,4417

0,4586

0,4478

0,0014

-0,0155

-0,0047

1 сингапурский доллар

1,2655

1,2618

1,2826

1,2231

0,0037

-0,0171

0,0424

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4528

0

0

0,0004

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4257

2,4268

2,4517

2,3693

-0,0011

-0,0260

0,0564

1 тайваньский доллар

0,0603

0,06

0,0607

0,0567

0,0003

-0,0004

0,0036

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0613

0,061

0,0668

0

0,0003

-0,0055

100 японских иен

1,5667

1,5621

1,6255

1,6304

0,0046

-0,0588

-0,0637

1 новозеландский доллар

1,2246

1,2151

1,2278

1,0684

0,0095

-0,0032

0,1562

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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