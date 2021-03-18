Ассоциация страховщиков обнародовала объём выплат азербайджанским военнослужащим

БАКУ /Trend/ - Под совместным контролем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) продолжается процесс страховой выплаты по ипотечным кредитам наследникам военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне или получивших разную степень инвалидности в результате полученных травм.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АСА, страховые выплаты по ипотечным кредитам, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, наследникам военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне или получивших разную степень инвалидности в результате полученных травм, выплачиваются страховыми компаниями, действующими в сфере life-страхования.

Согласно заявлению, на данный момент полностью погашены ипотечные кредиты на сумму свыше 3,4 миллиона манатов. В этом направлении еще предусматривается погашение ипотечных кредитов в размере 130 тысяч манатов.

Также продолжается процесс предоставления страховых выплат наследникам шехидов и раненым военнослужащим. На сегодняшний день Государственная страховая коммерческая компания Азербайджана выплатила более 44 миллионов манатов.

Отметим, что этот процесс осуществляется под контролем Центрального банка и Ассоциации страховщиков.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@jafarov_zeyni