В Азербайджане утверждена стратегия развития страхового сектора до 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) утвердил трехлетнюю стратегию развития и стимулирования местного страхового рынка.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АСА, документ охватывает 2021-2023 годы и включает в себя восемь стратегических целей.

Концепция содержит такие направления, как усовершенствование инфраструктуры в страховом секторе, поддержка применения национальных профессиональных стандартов, формирование страховой культуры путем повышения грамотности в этой области, расширение проектов международного сотрудничества и повышение корпоративной социальной ответственности совместно с местными участниками страхового рынка.

Ранее исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев заявлял, что одним из важных вопросов, стоящих перед страховым сектором, является необходимость пересмотра тарифов и сумм платежей по многим страховым продуктам.

Ассоциация страховщиков Азербайджана прошла регистрацию 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 20 страховых и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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