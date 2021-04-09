ЦБ Азербайджана рассматривает пути расширения экосистемы цифровых платежей

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации мер, предусмотренных в “Государственной программе по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана за №508 от 26 сентября 2018 года, в центре внимания Центробанка находятся вопросы превращения небанковских поставщиков платежных услуг и платежных систем в активных участников рынка и внедрения инновационных платежных решений.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА), в продолжение мероприятий, проводимых в этом направлении, была организована очередная встреча в видеоформате c представителями финтехов (финансовые технологии). На ней были обсуждены современные тенденции развития отечественного и зарубежного рынка платежных услуг, меры по стимулированию безналичных расчетов и повышению финансовой грамотности, а также законопроект “О платежных услугах и платежных системах”, который сыграет важную роль в расширении цифровой платежной экосистемы.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что указанный законопроект создаст правовую основу для активного вовлечения платежных и других организаций финтеха в проекты по расширению цифровых платежей в Азербайджане. Так, после принятия законопроекта и вытекающих из него правовых актов будет внедрена эффективная система регулирования и контроля за услугами, предоставляемыми этими организациями. В то же время будут продолжены мероприятия по расширению применения нормативного тестового режима в области цифровых платежных технологий и инновационных решений.

Таким образом, будет продолжена деятельность по расширению цифровой платежной экосистемы в Азербайджане.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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