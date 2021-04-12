ЦБ Азербайджана об адаптации платежных терминалов к обновленным банкнотам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские СМИ в последнее время сообщают о трудностях, с которыми сталкиваются граждане при попытке произвести оплату обновленными банкнотами номиналом 1, 5 и 50 манатов посредством терминалов небанковских поставщиков платежных услуг.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА), еще 20 октября 2020 года все коммерческие банки и небанковские поставщики платежных услуг были проинформированы о необходимости адаптации кассовых систем (банкоматов, платежных терминалов, систем подсчета и обработки наличных денег) к обновленным банкнотам.

В заявлении регулятора говорится, что итоги мониторинга, проведенного ЦБА, говорят о том, что адаптация кассовых систем к обновленным банкнотам была в значительной степени обеспечена.

В целях изучения трудностей, связанных с адаптацией платежных терминалов к обновленным банкнотам номиналом 1, 5 и 50 манатов, оперативного устранения соответствующих проблем и завершения адаптационных процессов в кратчайшие сроки в ЦБА была организована встреча с представителями небанковских поставщиков платежных услуг, и этим организациям даны рекомендации и поручения по принятию соответствующих мер, отмечается в заявлении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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