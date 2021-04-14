В Азербайджане свыше 20 тыс. пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финподдержка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 20,442 тысячи налогоплательщикам была оказана финансовая поддержка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Государственная налоговая служба, согласно принятому Кабинетом министров решению о продолжении финансовой поддержки в связи с выплатой определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), в рамках 4-го этапа оказала финансовую поддержку 20,442 тысячи налогоплательщикам в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим – Лянкяране, Шеки, Джалилабадском, Билясуварском, Гахском, Загатальском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах.

По данным службы, в целом сумма оказанной финансовой поддержки составила 41,753 миллиона манатов.

Финансовая поддержка была также оказана 185,856 тысячи наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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