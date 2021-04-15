Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос
Лента новостей
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО)
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков
Предприятия Москвы возглавляют рейтинг региональных партнеров Азербайджана по объемам поставленной продукции
Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - депутат