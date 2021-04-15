Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос

Финансы 15 апреля 2021 16:00 (UTC+04:00)
Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос
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