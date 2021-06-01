Бакинская фондовая биржа провела размещение транша среднесрочных облигаций Минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого июня 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 50 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 23 инвестора подали 36 заявок в ценовом диапазоне от 86,69 маната (13 процентов) до 101,84 маната (6,81 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 101,47 маната (6,95 процента), а средневзвешенная цена – 101,5 маната (6,94 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 297,24 миллиона манатов, а объем размещения – 75 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 28 мая 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до второго июня 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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