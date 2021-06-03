Около 50% всех выданных кредитов в Азербайджане приходится на долю домохозяйств

БАКУ /Trend/ - К началу мая 2021 года наибольшая доля выданных кредитов в Азербайджане пришлась на домохозяйства, составив 47 процентов от общего объема кредитования, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка (ЦБА).

Объем выданных домохозяйствам кредитов вырос на 5,1 процента (340,5 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 7,04 миллиарда манатов.

Кредиты в сфере торговли и услуг выросли на 4,2 процента (103,9 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,56 миллиарда манатов. Их удельный вес в общем объеме кредитования составил 17,1 процента.

Объем кредитов в сфере транспорта и связи в отчетный период составил 871 миллион манатов, или 5,8 процента от общей суммы кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 230,5 миллиона манатов. В сфере промышленности и производства в годовом исчислении отмечено сокращение кредитования на 222,9 миллиона манатов (19,6 процента) - до 914,8 миллиона манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (в млн манатов):

Сфера экономики: Объем кредитов, апрель 2021 года Объем кредитов, апрель 2020 года Доля (%), апрель 2021 года Доля (%), апрель 2020 года Торговля и услуги 2558,7 2454,8 17,1 16,2 Энергетика, химия и природные ресурсы 778,4 623,5 5,2 4,1 Сельское хозяйство и переработка 564,1 583,3 3,8 3,9 Строительство и имущество 688,8 458,0 4,6 3,0 Промышленность и сектор производства 914,8 1137,7 6,1 7,5 Транспорт и связь 871,0 1101,5 5,8 7,3 Домохозяйства 7044,7 6704,2 47,0 44,3

Отметим, что в целом объем кредитования реального сектора к началу мая 2021 года составил около 14,99 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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