Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

Узпромстройбанк и Европейский банк реконструкции и развития обсудили перспективы сотрудничества, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

4 июня 2021г. состоялась встреча руководства АКБ «Узпромстройбанк» с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в лице Управляющего директора финансовых институтов Франсиса Малижа и Управляющего директора по вопросам инвестиций в капитал Хассана ЭлХатиба.

На встрече были обсуждены вопросы текущего состояния сотрудничества в рамках реализации проектов АКБ «Узпромстройбанк», перспективы развития двусторонних партнерских отношений, а также возможности содействия ЕБРР в реформировании банковско-финансовой сферы.

Отмечено что последние годы оказались плодотворными в плане развития сотрудничества с ЕБРР, доказательством чего является подписание 5 двусторонних соглашений за последние 3 года.

Так в рамках Револьверной кредитной линии подписанного в 2019г. открыто финансирование по 53 сделкам на общую сумму 28,4 млн. долл. США, а в рамках программы по содействию торговли (TFP) Узпромстройбанком использованы кредитные гарантии ЕБРР для 19 проектов на сумму 50,5 млн. долл. США.

Кроме того, благодаря подписанному в июне 2020 г. заемному соглашению по финансированию проектов МСБ на сумму 40 млн. долл. США, банком профинансировано 52 проекта субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня стороны работают над внедрением новых финансовых продуктов в деятельность банка, таких как «Механизм финансирования зеленой экономики» и «Механизм по распределению рисков», что безусловно расширит спектр услуг, предоставляемых Узпромстройбанком для субъектов малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства, а также обеспечит широкий доступ к финансированию предприятий, вовлеченных в сферу производства и оказания услуг.

ЕБРР также оказывает всестороннюю помощь в процессах трансформации Банка. Так совместно с МФК, данным финансовым институтом привлечены международные консультанты KPMG для трансформации Казначейства Банка.