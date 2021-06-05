Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

Финансы 5 июня 2021 17:10 (UTC+04:00)
Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

Узпромстройбанк и Европейский банк реконструкции и развития обсудили перспективы сотрудничества, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

4 июня 2021г. состоялась встреча руководства АКБ «Узпромстройбанк» с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в лице Управляющего директора финансовых институтов Франсиса Малижа и Управляющего директора по вопросам инвестиций в капитал Хассана ЭлХатиба.
На встрече были обсуждены вопросы текущего состояния сотрудничества в рамках реализации проектов АКБ «Узпромстройбанк», перспективы развития двусторонних партнерских отношений, а также возможности содействия ЕБРР в реформировании банковско-финансовой сферы.

Отмечено что последние годы оказались плодотворными в плане развития сотрудничества с ЕБРР, доказательством чего является подписание 5 двусторонних соглашений за последние 3 года.

Так в рамках Револьверной кредитной линии подписанного в 2019г. открыто финансирование по 53 сделкам на общую сумму 28,4 млн. долл. США, а в рамках программы по содействию торговли (TFP) Узпромстройбанком использованы кредитные гарантии ЕБРР для 19 проектов на сумму 50,5 млн. долл. США.

Кроме того, благодаря подписанному в июне 2020 г. заемному соглашению по финансированию проектов МСБ на сумму 40 млн. долл. США, банком профинансировано 52 проекта субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня стороны работают над внедрением новых финансовых продуктов в деятельность банка, таких как «Механизм финансирования зеленой экономики» и «Механизм по распределению рисков», что безусловно расширит спектр услуг, предоставляемых Узпромстройбанком для субъектов малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства, а также обеспечит широкий доступ к финансированию предприятий, вовлеченных в сферу производства и оказания услуг.

ЕБРР также оказывает всестороннюю помощь в процессах трансформации Банка. Так совместно с МФК, данным финансовым институтом привлечены международные консультанты KPMG для трансформации Казначейства Банка.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта
Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года
Более 110 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу
Более 110 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Общество 17:38
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:32
Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов Политика 17:18
Иностранцы, приезжающие на игры ЕВРО-2020 в Баку, должны будут предоставить документ об отрицательном тесте на COVID Общество 17:14
Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества Финансы 17:10
Минфин Азербайджана выставляет на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов Финансы 17:02
В Худаферинское водохранилище в ближайшее время будет подана вода Экономика 16:50
В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария (ФОТО) Общество 16:45
Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась к мировому сообществу Политика 16:43
Туркменистан принял участие в онлайн встрече по верховенству права в Центральной Азии Туркменистан 16:40
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 16:33
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) Общество 16:21
Армения, вопреки международному праву, отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей - французский сенатор Политика 16:21
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" начался квалификационный заезд в классе F1 (ФОТО) Общество 16:11
Казахстанское ТОО привлечет услуги по ремонту оборудования ИКТ 16:03
Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатами, отправляющимися в порядке ротации в зарубежную командировку (ФОТО) Политика 15:45
Хураман Гасымова награждена орденом "Истиглал" Политика 15:15
В Иране за сутки от коронавируса скончались 128 человек Общество 15:13
Нужно предотвратить жертвы среди гражданского населения из-за взрыва мин - представитель ЕС Политика 15:09
Итальянские парламентарии требуют от Армении предоставить карты заминированных территорий Азербайджана Политика 15:00
Армения не прекращает заниматься терроризмом и саботажем на государственном уровне - пакистанский эксперт Политика 14:40
Сечин заявил, что политика ФРС США не стимулирует реальный сектор Россия 14:38
Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта Россия 14:34
С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом Азербайджан 14:24
После завершения боевых действий в земле Карабаха не должно оставаться ни одной мины - SouthFive Strategies Политика 14:22
На Гран-при Азербайджана определились победители третьей сессии свободных заездов Формулы-1 Азербайджан 14:20
Ветераны Великой Отечественной войны Азербайджана обратились к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 14:19
S&P повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с «негативного» на «стабильный» Узбекистан 14:15
Представлена обновленная платформа азербайджанских фильмов для соотечественников, проживающих за рубежом Культура 14:09
Азербайджанский певец удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ" Звёздный мир 14:08
Канцлер Австрии привился от коронавируса препаратом AstraZeneca Европа 14:06
Призываю своих коллег во всем мире срочно оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей - Арье Гут Политика 14:02
Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 14:01
Глава ГКНБ Кыргызстана: Вопрос на границе с Таджикистаном решён Кыргызстан 13:56
Проект метанолового завода в России находится в активной фазе - SOCAR Энергетика 13:37
Достойная служба и высокая забота государства - участник Отечественной войны о пройденном боевом пути (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:33
Освобождение российского полицейского, убившего азербайджанца - вопиющее нарушение международного права - грузинский эксперт Политика 13:22
На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн Энергетика 13:17
Во время войны мы также стали свидетелями отваги азербайджанских журналистов - Хикмет Гаджиев Политика 13:04
В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 13:04
Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - трагедия в истории европейской прессы - Питер Тейс Политика 12:53
Азербайджанская общественность обратилась к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 12:43
Названы победители спринтерских гонок в классе Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана Азербайджан 12:39
В Сумгайыте провожают в последний путь оператора AzTV Сираджа Абышова (ФОТО) Политика 12:38
Азербайджан намерен поставлять водород по «Южному газовому коридору» Энергетика 12:29
Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку Общество 12:26
В Баку провожают в последний путь шехида-журналиста (ФОТО) Общество 12:17
Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности Турция 12:14
Обнародованы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 12:13
Общественность чтит память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:12
Изменено место проведения музыкального фестиваля "ЖАРА" (ВИДЕО) Звёздный мир 12:01
В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 (ФОТО) Азербайджан 11:59
Драгметаллы в Азербайджане на этой неделе подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:52
Посвящается героизму азербайджанских воинов и духовной культуре Карабаха (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:50
Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие представители СМИ не стали их жертвами - Комитет защиты журналистов Политика 11:49
"Лукойл" рассчитывает восстановить инвестиции на докризисном уровне в 2022 году Россия 11:46
Генпрокуратура Азербайджана об уголовном деле экс-депутата Азербайджан 11:39
Важно провести полноценный обмен информацией для разминирования территорий Азербайджана - спецпредставитель ЕС Политика 11:38
Грузия увеличила экспорт фундука Бизнес 11:33
Хикмет Гаджиев напомнил мировому сообществу о резолюции Совбеза ООН за №1738 на фоне трагедии в Кельбаджаре Политика 11:25
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года Энергетика 11:19
Узбекистан повысит минимальный размер пенсий и пособий Узбекистан 11:13
Грузия увеличила импорт автомобилей из Турции почти вдвое Турция 11:12
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти для автомобилей ИКТ 11:08
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги по капремонту Тендеры 11:07
Молчание международных организаций делает Армению смелее - главный редактор АМИ Trend Политика 11:06
В Баку прощаются с погибшим в Кельбаджаре журналистом (ФОТО) Общество 11:04
Казахстанское АО привлечет услуги по строительству ж/д путей Тендеры 10:53
В Туркменистане приступили к уборке зерновых Бизнес 10:53
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту автотранспорта Тендеры 10:50
В Туркменистане назвали темпы роста ВВП с начала года Финансы 10:46
Помощник госсекретаря США Филипп Рикер посетит Грузию Грузия 10:45
Депутат Европарламента призвала к совместным усилиям по разминированию освобожденных территорий Азербайджана Политика 10:43
Наплыв туристов в регионы Азербайджана повышает стоимость аренды жилья Общество 10:39
Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Петербурге Россия 10:32
Между Казахстаном и Польшей возобновляется регулярное авиасообщение Строительство 10:30
В Турции завершились учения Anatolian Phoenix-2021 (ФОТО) Политика 10:30
На этой неделе манат укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР) Финансы 10:20
Завершилось предварительное следствие по делу экс-депутата Милли Меджлиса Азербайджан 10:18
Армения ответит за свои преступления - Сахиль Керимли Политика 10:11
Отсутствие карт минных полей влияет и на миротворческую миссию России в Карабахе - эксперт Политика 10:01
Международная кампания за запрещение наземных мин сделала публикацию в связи с гибелью азербайджанских журналистов Политика 09:52
Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель Финансы 09:46
Мировое сообщество, в том числе Франция, должно отказаться от несбалансированной политики в пользу армян - Натали Гуле Азербайджан 09:45
Освобождение убийцы 19-летнего азербайджанца свидетельствует о серьезных проблемах в российской правовой системе Политика 09:38
Противопехотные мины продолжают угрожать мирному населению на освобожденных землях Азербайджана - Human Rights Watch Политика 09:23
Гибель азербайджанских журналистов говорит о необходимости срочного разминирования земель - комиссар по правам человека Политика 09:16
В Узбекистане значительно увеличился импорт цемента Узбекистан 09:14
В Китае при взрыве на угольной шахте погиб один человек Другие страны 08:47
Цифровые банки станут ключевыми компонентами любой развивающейся финансовой системы – АБА Экономика 08:40
ЗАО "AzerGold" совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" осуществило экологическую акцию (ФОТО) Общество 08:36
Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на высоту 2,5 км Россия 08:04
Россия готова профинансировать проекты электростанций Ирана Иран 07:56
За сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших коронавирусом Казахстан 07:51
Eurowings выходит на авиационный рынок Грузии Грузия 07:44
В Индии назвали причину массовой гибели слонов в заповедном лесу Другие страны 07:23
Свыше семи тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:58
Более 110 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Другие страны 06:25
И.о. помощника госсекретаря США посетит Азербайджан Политика 05:57
В Колумбии выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 05:08
Все новости