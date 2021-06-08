Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) после трех месяцев оттока золота в мае показали приток 61,3 тонны на $3,4 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

По мнению ассоциации, это является отражением роста инвестиционного спроса вслед за ростом цен на золото, а также новых опасений по поводу инфляции, ослабления доллара и снижения реальной доходности.

При этом в общей сложности за первые 5 месяцев года мировые ETF потеряли 133,6 тонны золота на $7 млрд. На конец мая объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 628,4 тонны на $221,9 млрд.

В начале июня цены на золото обновили 5-месячный максимум. Стоимость августовских фьючерсов поднималась до $1918,6 за унцию. В мае драгметалл подорожал почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с июля прошлого года.