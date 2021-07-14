ВБ продолжит сотрудничество с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана

Финансы 14 июля 2021 11:10 (UTC+04:00)
ВБ продолжит сотрудничество с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Всемирного банка (ВБ) и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в сферах развития человеческого капитала, финансов и “умных сел” будет продолжено.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в ходе онлайн-встречи с исполнительным директором центра Вюсалом Гасымлы.

Также было выражено удовлетворение полезным и результативным сотрудничеством банка с центром.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы проинформировал менеджера ВБ о динамике экономики в постпандемический период и развитии, достигнутом в результате принимаемых системных мер поддержки.

Также была высоко оценена поддержка Всемирного банка в подготовке экономических, социальных и институциональных реформ, осуществляемых на протяжении пяти лет деятельности центра, в особенности в сфере усиления потенциала мониторинга и оценивания.

Кроме того, была подчеркнута значимость традиционных "выставок знаний", проводимых в центре на основе оценочных отчетов ВБ по логистике, торговле, сельскому хозяйству и образованию.

В заключение Гасымлы отметил важность поддержки Всемирного банка в интеграции центра в международные структуры по мониторингу и оценке и реализации совместных проектов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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