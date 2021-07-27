В Казахстане прорабатывают вопросы внедрения цифрового тенге

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана изучает вопрос целесообразности введения цифровой валюты регулятора – цифрового тенге, сообщили Trend в нацбанке.

В данной связи был опубликован исследовательский доклад для публичного обсуждения.

"Окончательное решение о выпуске цифровой валюты в Казахстане еще не принято: необходим анализ преимуществ и рисков с учетом задач, решаемых цифровой валютой центробанка, способа ее эмиссии и распространения, технологии. Исследуется также влияние цифровой валюты на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг", - сказали в нацбанке.

Регулятор продолжит эту работу совместно с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными организациями. В 2021 году планируется реализация пилотного проекта, по результатам которого будет принято решение о запуске цифрового тенге.

Кроме того, в 2020 году решением правления Национального банка Казахстана была принята Концепция развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года.

Стратегической повесткой концепции является обеспечение устойчивости финансового рынка к "подрывным инновациям" через соответствующую инфраструктуру и здоровая конкуренция через поощрение открытых экосистем. Такой подход позволяет максимизировать выгоду для конечных потребителей финансовых услуг.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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