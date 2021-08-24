Минфин Азербайджана выставил на аукцион долгосрочные облигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 2 548 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 15 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне от 82,44 (12,3 процента) до 101,57 маната (8,2 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 100,156 маната (8,47 процента), а средневзвешенная цена – 100,457 маната (8,41 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 54,5 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением почти в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – 15 августа 2028 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 25 августа.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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