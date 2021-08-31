В Грузии Нацбанк опубликовал прогнозы по росту ВВП в 2021-2023 гг.

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии ожидает в 2021 году роста ВВП страны на уровне 8,5 процента, а в 2022 и 2023 годах - на четыре и пять процентов соответственно. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе регулятора на 2021-2023 годы, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Прогноз содержит и альтернативные сценарии развития экономики Грузии в зависимости от распространения пандемии COVID-19 и темпов вакцинации населения.

В частности, согласно оптимистическому прогнозу, ВВП Грузии в 2021 году вырастет на 10 процентов, а в 2022 году рост экономики замедлится до пяти процентов, составив в 2023-м 5,5 процента.

Пессимистический сценарий допускает рост ВВП в 2021 году на шесть процентов, в 2022-м - на два процента, а в 2023 году - на четыре процента.

Инфляция в Грузии, целевой показатель которой определен Нацбанком на 2021-2023 годы в пределах трех процентов, в нынешнем году составит, согласно базовому сценарию, девять процентов, а в следующие два года - 5,5 и три процента соответственно.

Оптимистический прогноз допускает рост потребительских цен в Грузии в 2021 году на 8,5 процента, в 2022 году - на 4,5 процента, в 2023 году - на три процента, а пессимистический - предусматривает инфляцию на уровне 10, 7,5 и трех процентов соответственно.

В июле правительство Грузии скорректировало госбюджет на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7 процента против ранее прогнозируемых 4,3 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Mila6197935