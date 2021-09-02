SOFAZ назвал объем реализованной на аукционах валюты за август

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в августе 2021 года 512,3 миллиона долларов США, что на 7,2 процента больше показателя августа прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOFAZ.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана.

Отметим, что указом Президента Азербайджана от 31 августа 2020 года были внесены изменения в бюджет Государственного нефтяного фонда на прошлый год. Согласно указу, статья расходов по верхнему пределу трансфертов в госбюджет увеличена с 11,4 миллиона до 12,2 миллиона манатов.

Официальный курс на второе сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

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