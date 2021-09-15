Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 12 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 96 (семь процентов) до 102,8 маната (4,5 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 101,7 маната (4,88 процента), а средневзвешенная цена - 102,2 маната (4,7 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 73 миллионов манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением почти в пять раз.

Срок погашения ценных бумаг – 10 сентября 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до конца сегодняшнего дня.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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