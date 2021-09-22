АБР обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-2022 гг.

Финансы 22 сентября 2021 14:07 (UTC+04:00)
АБР обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-2022 гг.
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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