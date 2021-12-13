Облигации “Finca Azerbaijan” включены в листинг стандартного сегмента рынка

БАКУ /Trend/- В Азербайджане 13 декабря 2021 года решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ООО «Finca Azerbaijan» общей стоимостью 3 000 000 (три миллиона) манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, облигации будут размещены на Бакинской фондовой бирже по единой цене. Дата проведения аукциона будет объявлена ​ на сайте БФБ не менее чем за 2 рабочих дня до начала размещения.

Андеррайтером размещения выступает ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

Получить проспект выпуска облигаций можно на сайте БФБ в разделе «Подотчетность эмитентов».

Информация по облигациям выглядит следующим образом:

Государственный регистрационный номер - ISIN Тип и форма облигаций Количество облигаций Номинальная стоимость Годовая процентная ставка Период обращения Срок выплаты купонного вознаграждения AZ2002019209 Именные беспроцентные необеспеченные недокументированные 3,000 (штук) 1,000 AZN 12.5 % 2 года Каждые 3 месяца

Желающие участвовать в аукционе могут обращаться в инвестиционные компании, входящие в биржу. Контактные данные участников биржи доступны на сайте БФБ в разделе «Участники».

(Автор:Назрин Исрафилова)