Назван объем средств, собранных с автомобилей на Губадлинском таможенном посту

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту, расположенном на участке Эйвазлы Губадлинского административного района, осуществляется не только оформление импорта товаров и транспортных средств в страну, но и осуществляет таможенный контроль и досмотр международных транспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана в пределах международно признанных границ страны, как легковых, так и грузовых автомобилей, а также взимание таможенных пошлин и сборов, связанных с дорожным налогом, в пределах, установленных законодательством.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

Он отметил, что в связи с тем, что через этот пост не проходят грузы и не проводятся импортные операции, не стоит цель сбора миллионов денежных средств. Основная цель здесь - обеспечение безопасности страны, контроль въезда транспортных средств в страну, как и на других пунктах пропуска.

"На сегодняшний день через таможенный пост прошло более 6000 транспортных средств. К ним относятся частные автомобили, автобусы и грузовики. С этих автомобилей было собрано и перечислено в государственный бюджет около 2 миллионов манатов", - добавил Мехтиев.