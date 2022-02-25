Официальный курс маната к мировым валютам на 25 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 февраля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9075 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9075 1 австралийский доллар AUD 1,2237 1 аргентинский песо ARS 0,0158 1 белорусский рубль BYN 0,6066 1 бразильский реал BRL 0,3322 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1111 100 южнокорейских вон KRW 0,1413 1 чешская крона CZK 0,0771 100 чилийских песо CLP 0,2075 1 китайский юань CNY 0,2691 1 датская крона DKK 0,2564 1 грузинский лари GEL 0,5315 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0226 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2830 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1792 1 швейцарский франк CHF 1,8418 1 израильский шекель ILS 0,5237 1 канадский доллар CAD 1,3300 1 кувейтский динар KWD 5,6136 1 казахский тенге KZT 0,0036 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4050 1 мексиканский песо MXN 0,0829 1 молдавский лей MDL 0,0943 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1900 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4112 1 российский рубль RUB 0,0200 1 сингапурский доллар SGD 1,2574 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3701 1 турецкая лира TRY 0,1218 1 тайваньский доллар TWD 0,0607 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0558 100 японских йен JPY 1,4758 1 новозеландский доллар NZD 1,1419

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)