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Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

Финансы Материалы 21 октября 2022 13:54 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с председателем Финансового офиса при Администрации Президента Турции Гекселем Ашаном.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"Сегодня на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем Финансового офиса при Администрации Президента Турции Гекселем Ашаном, мы обсудили расширение и перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и Турции", - говорится в публикации.

Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
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